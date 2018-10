Leonardo Jardim et Monaco, c'est fini (officiel)

Leonardo Jardim et l'AS Monaco, c'est bel et bien terminé. Dans l'air depuis maintenant quelques jours, le départ de l'entraîneur portugais a été officialisé ce jeudi midi par le club du Rocher. Le tout après quatre années de succès et quelques mois de ratés. "L’AS Monaco annonce avoir mis fin à sa collaboration avec Leonardo Jardim", annonce ainsi le communiqué officiel.

De son côté, l'entraîneur portugais aux 233 matches avec l'ASM s'est dit "reconnaissant et fier" d'avoir pu entraîner ce club durant quatre années. "J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion. Nous avons remporté de grandes victoires ensemble et je garderai toujours ces souvenirs en moi", explique Jardim sur le site monégasque.

"Je tiens à saluer avec le plus profond respect Leonardo pour tout le travail accompli", confie de son côté Vadim Vasilyev, le vice-Président et directeur général de l’AS Monaco. "Leonardo s’est imposé sur le banc de l’AS Monaco comme une référence en Europe et laisse derrière lui un bilan très positif, poursuit-il. Son passage restera comme une des plus belles pages de l’histoire du club. Leonardo fera toujours partie de la famille de l’AS Monaco"

Une page se tourne à l'ASM

Si ces derniers mois ont été particulièrement difficiles, tant pour Jardim que pour Monaco, difficile d'oublier l'énorme travail accompli par le Portugais en quatre ans. De la formation des jeunes au titre de champion de France, des deux finales de la Coupe de la Ligue (2017, 2018) à une demi-finale de Ligue des champions en 2016-2017... Leonardo Jardim a écrit l'une des plus belles pages d'histoire de l'ASM.

Leonardo JardimGetty Images

Maintenant, Monaco a choisi de la tourner. Définitivement. Pour l'heure, le nom du successeur de Jardim n'a pas été communiqué. Mais tout porte à croire que c'est Thierry Henry, ancien joueur du club et actuel adjoint de Roberto Martinez en sélection belge, qui le remplacera. S'il dit oui, l'ancien attaquant des Bleus connaîtra donc sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Le nom de Vincenzo Montella, passé notamment par le banc de l'AC Milan et du FC Séville, est également annoncé par certains médias italiens.