Les matches reportés de la 17e journée se joueront les 15 et 16 janvier

La 17e journée sera largement tronquée ce week-end en raison de la crise des gilets jaunes qui mobilise les forces de l'ordre. Mais au moins, la Commission des compétitions de la LFP a d'ores et déjà entériné sa reprogrammation. Les six rencontres reportées (Monaco - Nice, PSG - Montpellier, Angers - Bordeaux, Saint-Etienne - Marseille, Nîmes - Nantes et Toulouse - Lyon) se dérouleront le mardi 15 et le mercredi 16 janvier 2019. La Ligue l'a officialisé vendredi dans un communiqué.

Un mois de janvier surchargé

La LFP pouvait difficilement reprogrammer ces matches plus tôt. Entre la Ligue 1, les Coupes d'Europe et la Coupe de la Ligue, il n'y avait aucune possibilité de faire jouer ces matches avant la trêve hivernale. Et le créneau choisi par la Ligue était le seul disponible dans un mois de janvier surchargé, avec déjà trois journées de championnat (les week-ends du 12-13, 19-20 et 26-27 janvier), ainsi que deux tours de Coupe de France (les 5-6 et 22-23 janvier), et deux tours de Coupe de la Ligue (les 8-9 et 29-30 janvier).

Certains clubs n'auront ainsi pas le temps de souffler avec des matches tous les trois jours en janvier, un mois où les terrains sont de surcroît traditionnellement les plus délicats. Notamment le PSG et Lyon, assurés d'être soit au rendez-vous des 8es de finale de la Ligue des champions, qui débuteront les 12 et 13 février, soit à celui des 16es de finale de la Ligue Europa, dont les matches aller seront disputés le 14 février. Bordeaux sera aussi concerné s'il se qualifie. Pas Rennes, dont le match face à Dijon dans le cadre de la 17e journée aura bien lieu ce week-end (samedi à 20h).