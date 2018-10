Les notes OM - PSG (0-2) : Strootman - Luiz Gustavo avaient tout bon, Sanson a tout gâché

Steve Mandanda : 5,5

J'ai aimé : Sa belle horizontale du bout des doigts devant Angel Di Maria (46e), ses belles parades devant Kylian Mbappé pour se racheter (75e) puis Thomas Meunier (78e). Il a évité une correction plus sévère.

Je n'ai pas aimé : Il n'est pas totalement irréprochable sur le but de Mbappé. Le ballon passe sous son pied.

En bref… Un match frustrant.

Bouna Sarr : 4,5

J'ai aimé : De grosses jambes en début de match qui lui ont permis de multiplier les allers-retours. Il a bien maîtrisé Juan Bernat et fait globalement régner l'ordre dans son couloir.

Je n'ai pas aimé : Coupable de deux grosses erreurs sur la plus grosse occasion du PSG en première période : une relance dans l'axe et une couverture. Et il est surpris dans son dos par Julian Draxler sur le second but parisien.

En bref… De la générosité mais des erreurs.

Adil Rami : 5

J'ai aimé : Une bonne intervention pleine d'autorité sur Neymar (12e) a donné le ton d'un match solide. Le champion du monde a maîtrisé Eric Maxim Choupo-Moting et il n'a jamais été pris à défaut sur les attaques placées des Parisiens.

Je n'ai pas aimé : Il aurait pu prendre un peu plus de risque dans la relance. La rentrée de Mbappé l'a sorti de sa zone de confort et on l'a senti beaucoup moins serein.

En bref… Il a assuré l'essentiel.

Boubacar Kamara : 4

J'ai aimé : Très attentif, il a bouclé la première période avec beaucoup d'autorité à l'image de ce centre dangereux de Bernat parfaitement coupé (35e).

Je n'ai pas aimé : Sa responsabilité est engagée sur les deux buts parisiens. Il ne contrôle ni Mbappé sur l'ouverture du score, ni Neymar sur le second. Le jeune défenseur marseillais a souffert face à la vitesse des contres parisiens.

En bref… Deux erreurs de trop.

Neymar au duel avec Boubacar Kamara lors de OM-PSG / Ligue 1Getty Images

Jordan Amavi : 5

J'ai aimé : Percutant sur son côté, il s'est montré disponible dans les phases offensives et c'est lui qui a décoché la frappe la plus dangereuse sur le poteau d'Alphonse Areola (79e). Une inspiration qui aurait mérité un meilleur sort.

Je n'ai pas aimé : Souvent en retard sur Meunier en début de match, il a parfois peiné à maîtriser ce qu'il se passait dans son dos.

En bref… Solide.

Angel Di Maria au duel avec Jordan Amavi et Kevin Strootman lors de OM-PSG / Ligue 1Getty Images

Kevin Strootman : 6,5

J'ai aimé : Un match complet. Précieux dans le jeu long et dans le combat, généreux dans les courses, il a maîtrisé son affaire avec autorité. Il a sauvé sur sa ligne une frappe de Di Maria grâce à une incroyable anticipation.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref… Costaud et inspiré.

Luiz Gustavo : 6,5

J'ai aimé : Il a démarré la rencontre comme garde du corps de Neymar et il a parfaitement endigué l'influence du crack brésilien. Il a longtemps été le garant de l'homogénéité du bloc marseillais avec une très grosse activité.

Je n'ai pas aimé : Une fin de match plus nerveuse et moins juste.

En bref… Si Paris n'a pas existé offensivement pendant une heure, la paire Strootman - Luiz Gustavo y est pour beaucoup.

Luiz Gustavo et Marco Verratti lors de OM-PSG / Ligue 1Getty Images

Morgan Sanson : 3

J'ai aimé : Pas grand-chose.

Je n'ai pas aimé : Un début de match raté avec une mauvaise ouverture pour Florian Thauvin, une faute sur Neymar et un ballon perdu dans les 30 mètres lors des trois premières minutes. Il a mis du temps pour soutenir ses trois attaquants. C'est surtout lui qui perd le ballon sur le but de Mbappé dans l'axe du terrain. Impardonnable.

En bref… Le principal fautif sur le premier but.

Remplacé par Nemanja Radonjic (72e)

Dimitri Payet : 4

J'ai aimé : Un jeu long précis par intermittence et un bon coup franc claqué par Areola (58e).

Je n'ai pas aimé : Sans avant-centre de métier, il lui a manqué un point d'appui. Payet n'a jamais vraiment pris les clés du match et a trop souvent laissé l'initiative à Thauvin.

En bref… Chef d'orchestre sans baguette.

Thilo Kehrer et Dimitri Payet lors de OM-PSG / Ligue 1Getty Images

Florian Thauvin : 5

J'ai aimé : Il a attiré tous les ballons et fait pencher le jeu côté gauche. Très disponible, il a délivré des centres dangereux. Intéressant dans la conservation.

Je n'ai pas aimé : Il a eu tendance à se caricaturer en rentrant toujours dans l'axe en début de match. Il lui a manqué le coup de rein pour faire la différence. Blessé depuis quinze jours, il a fini par payer son manque de compétition.

En bref…. Une mobylette sans essence.

Remplacé par Valère Germain (72e)

Lucas Ocampos : 5,5

J'ai aimé : Des contrôles dans la course, un petit pont sur Neymar, un râteau sur Choupo-Moting : Ocampos a distribué les confiseries. Mais il s'est surtout montré utile dans son registre : le combat face à Meunier.

Je n'ai pas aimé : Il lui a manqué de la justesse dans le dernier geste. Et un peu de lucidité aussi.

En bref... Un chien fou qui gagnerait à lever un peu plus la tête. Mais quelle générosité !

Remplacé par Konstantinos Mitroglou (85e).