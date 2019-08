Liverpool va tenir le choc

Liverpool enchaîne les gros matchs en ce début de saison. Après Manchester City lors du Community Shield (1-1, défaite 4-5 aux tab), puis Chelsea en Supercoupe d'Europe (2-2, victoire 5-4 aux tab), les Reds vont défier Arsenal en Premier League. Très discret sur le marché des transferts, le vice-champion d'Angleterre a bien lancé sa saison avec deux succès en championnat, contre Norwich (4-1) et Southampton (1-2), en plus de la conquête de la Supercoupe d'Europe. Les joueurs de Jürgen Klopp partagent la tête de la PL avec, notamment, ceux d'Unai Emery, qui ont battu Newcastle (0-1) puis Burnley (2-1).

Les Gunners débarquent plein d'ambitions, eux qui n'ont plus battu Liverpool depuis 2015. Il faut même remonter à 2012 pour trouver trace d'un succès d'Arsenal sur la pelouse des Reds, où le match de la saison passée avait tourné à la démonstration (5-1 pour Liverpool). Ce match pourrait être l'occasion pour Emery d'aligner pour la première fois d'entrée son trio Pépé – Aubameyang – Lacazette. De quoi donner des sueurs froides à la défense liverpuldienne, loin d'être une assurance tous risques depuis le début de la saison : les Reds ont encaissé au moins un but lors de leurs quatre match officiels pour l'instant. Mais la puissance de frappe du vainqueur de la dernière Ligue des champions est quasiment sans égale en Europe : le trio Salah – Firmino – Mané semble déjà bien affûté, et comme la défense des Gunners reste l'un de leurs points faibles depuis de nombreuses années, on peut s'attendre à un match riche en buts. Mais à la fin, c'est Liverpool qui devrait s'imposer selon nous, contre un Arsenal encore en construction et qui nous semble trop léger éviter une défaite à Anfield.

Notre pari : Liverpool gagne et les deux équipes marquent @2,20

Mohamed Salah - FC LiverpoolGetty Images

La passe de trois pour Rennes

C'est avec l'étiquette de co-leader de la Ligue 1 que Rennes se déplace à Strasbourg dimanche. Les joueurs de Julien Stephan seront particulièrement attendus après leur coup d'éclat face au PSG la semaine passée (victoire 2-1). Surtout que leur dernier déplacement à la Meinau s'était plutôt bien passé, avec un succès en fin de saison dernière (0-2). De quoi faire oublier l'humiliation subie à l'aller à domicile (1-4), qui avait provoqué le renvoi de Sabri Lamouchi. Les Rouge et Noir seront toujours privés de Flavien Tait, suspendu, et Adrien Hunou, blessé, et sont dans l'attente de recrues en défense et au milieu de terrain pour boucler leur mercato, mais ils se sont montrés très costauds depuis le début de la saison.

Strasbourg, de son côté, a joué en Ligue Europa jeudi et aura sûrement en tête le match retour à Francfort, quatre jours plus tard. Thierry Laurey sera également obligé de faire tourner son équipe en prévision de cet affrontement et en raison de l'enchaînement des matchs, alors que le RCS a déjà joué sept rencontres officielles cette saison (contre trois pour Rennes). Les Alsaciens ont réussi à jouer sur tous les tableaux pour l'instant, mais ils sont toujours dans l'attente de leur première victoire en championnat (deux nuls) et cette rencontre face à Rennes ne sera pas la plus importante de la semaine, alors qu'ils devront tenir le choc à Francfort jeudi après leur succès à l'aller (1-0). Autant d'éléments qui font clairement pencher la balance pour Rennes dans cette rencontre à nos yeux.

Notre pari : Rennes bat Strasbourg @2,73

Eduardo Camavinga avec Rennes, 2019Getty Images

Le Barça lance sa saison

Le Barça est tombé de très haut la semaine passée pour le coup d'envoi de la Liga, avec une défaite dans les dernières minutes contre Bilbao (1-0). De quoi gâcher la première d'Antoine Griezmann. Pour en rien arranger, Luis Suarez et Ousmane Dembélé se sont blessés : ils manqueront tous les deux la réception du Betis Séville. Un match pour lequel les Blaugranas devraient récupérer Lionel Messi, absent, lui aussi, sur blessure la semaine passée. La présence de La Pulga sera déterminante vu l'hécatombe qui touche l'attaque barcelonaise pour ce match : il pourrait débuter sur le banc de touche et entrer selon l'évolution de la partie. Ce premier match à domicile de la saison n'est pas un cadeau pour le Barça : le Betis Séville était venu s'imposer au Camp Nou la saison passée (3-4), pour sa première victoire depuis 2008 face aux Catalans en Liga. Ces derniers avaient pris leur revanche au retour (1-4), mais nul doute qu'ils seront animés d'un esprit de revanche, après leur défaite de l'année passée contre cet adversaire, et le revers initial pour lancer leur saison en Liga. Le Betis a lui-aussi perdu la semaine passée, devant Valladolid (1-2), pour la première officielle de Nabil Fékir sous ses nouvelles couleurs. L'équipe est encore en rodage après un mercato animé et l'arrivée de Rubi, son nouvel entraîneur, cet été. Une aubaine pour le Barça, qui a besoin de se rassurer. Nous voyons les Blaugrana faire la différence dès la première mi-temps, histoire de convaincre le Camp Nou, et s'imposer.

