Les pronos Winamax : le PSG, Lille et Dijon, des coups à tenter en Ligue 1 ce week-end

La grosse cote : Lille prêt à faire taire le Vélodrome

La saison passée, Lille était reparti de Marseille avec une fessée (défaite 5-1). Mais en quelques mois, les choses ont bien changé. C'est dans le costume de dauphin que le LOSC débarque au Vélodrome. Après un coup de mou fin 208, les joueurs de Christophe Galtier restent sur deux victoires en L1 et ont enfin trouvé un attaquant de pointe en la personne de Rafael Leao, 19 ans, aka le "Mbappé portugais", qui vient de claquer quatre buts sur ses quatre derniers matchs. En face, l'OM s'est quelque peu rassuré en mettant fin à une incroyable série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues en s'imposant à Caen le week-end passé (1-2). Mais Rudi Garcia devra faire sans Ocampos et Sanson, suspendus, Payet et Rami, blessés, ou Sakai, en sélection pour ce choc. Balotelli, à court de forme, devrait quant à lui débuter sur le banc. Avec une attaque composée de Mitroglou, Germain ou Njie, l'OM ne fera pas vraiment peur au LOSC. Il y a donc clairement un coup à jouer pour les Dogues, dont la victoire est (très) bien cotée.

Notre prono : Lille bat l'OM @3,30

Le bon coup : Dijon enfonce Monaco

Neuf points en douze matches de championnat : le bilan de Thierry Henry à la tête de Monaco était catastrophique. L'ASM semblait aller mieux, avec deux qualifications en Coupe pour débuter l'année. Mais le club du Rocher est retombé dans ses travers et vient d'encaisser deux sévères défaites devant Strasbourg (1-5) et Metz (1-3). Des résultats qui ont coûté son poste à Thierry Henry, écarté jeudi. C'est donc avec Franck Passi (provisoirement ?) que Monaco va tenter de rebondir. A contrario, Dijon est reparti sur une bonne dynamique avec Antoine Kombouaré sur le banc, comme en atteste la belle victoire ramenée de Saint-Etienne en Coupe de France cette semaine (3-6) avec un Naïm Sliti impérial (trois buts, trois passes décisives). Avec une infirmerie toujours bien remplie, des cadres décevants (Falcao, Tielemans), et un Rony Lopes pas encore au top physiquement, Monaco compte sur ses recrues, notamment Naldo, le nouveau patron de la défense, ou Cesc Fabregas, pour tirer l'équipe vers le haut. Mais la confiance sera dijonnaise pour cette rencontre. Il y a un bon coup à tenter vu la cote d'une victoire du DFCO ici.

Notre prono : Dijon bat Monaco @2,92

La valeur sûre : le PSG sans trembler

L'élimination en Coupe de la Ligue par Guingamp (1-2) a quelque peu piqué au vif le PSG. Paris reste depuis sur trois victoires de rang, dont un carton 9 à 0 face à Guingamp, justement, lors de sa dernière sortie en Ligue 1. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Rennes, qui n'a de son côté remporté que deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont un en Coupe de France contre les amateurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire cette semaine (2-0)... Toujours ça de pris pour la confiance, mais pour le retour d'Hatem Ben Arfa au Parc des Princes, difficile d'imaginer les Bretons parvenir à stopper des Parisiens bouillants en ce moment. Les absences de Neymar, touché face à Strasbourg mercredi, et de Marco Verratti ? Pas un problème, Thomas Thuchel a déjà prouvé ses talents de bricoleur. Kylian Mbappé et un Edinson Cavani retrouvé devraient parvenir à faire oublier le Brésilien en attaque notamment. De quoi imaginer un nouveau festival offensif du PSG devant son public : la victoire parisienne ne rapportant pas grand chose, mieux vaut se tourner vers un succès avec un écart conséquent.

Notre prono : le PSG bat Rennes par au moins 2 buts d'écart @1,54

