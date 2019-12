Les sous-cotés de l’élite : Monsieur équilibre, palier franchi et partant devenu capi

Fabien Centonze (Metz)

Du haut de ses 23 ans, Fabien Centonze progresse dans l’ombre. Le latéral droit, formé à Grenoble puis Evian, a découvert la Ligue 2 avec l’ETG avant de passer par Clermont, Lens et donc Metz. Loin d’être en pleine lumière depuis le début de sa carrière, le natif de Voiron s’adapte sans faire de bruit à chaque nouvel échelon qui se présente à lui. Et découvre la Ligue 1 après avoir été élu meilleur arrière droit de L2 la saison dernière avec Lens.

Une découverte qui se fait dans la peau d’un titulaire indiscutable : l’anciens Lensois n’a pas raté le moindre match avec les Grenats cette saison. Dans les chiffres, le jeune joueur a distribué sa première passe décisive face à l’OM (1-1), le 14 décembre dernier. La projection, c’est l’une des qualités de ce défenseur moderne, qui tente au moins un dribble et subit plus d’une faute par match en moyenne dans l’élite, réussissant en moyenne 75% de ses passes.

Défensivement aussi, Centonze s’implique. Trois tacles par rencontre, deux interceptions et trois dégagements en moyenne, le numéro 18 s’est adapté à un rôle différent de celui qu’il connaissait à Lens dans le 4-2-3-1 de Philippe Montanier. Plus de quatre mois après son arrivée, personne n’a joué autant que lui à Metz en championnat.

Centonze (Metz)Getty Images

Benjamin Lecomte (Monaco)

Si l’AS Monaco vit une nouvelle saison très irrégulière, ce n’est pas le cas de son gardien. Arrivé l’été dernier sur le Rocher en provenance de Montpellier, le portier de 28 ans a franchi ce palier – qui n’est certes pas si flagrant au classement – avec réussite. Sa très mauvaise prestation contre Lyon lors de la première journée a sonné le départ d’un début de saison compliqué. Mais passée la cinquième journée et un nouveau match difficile contre l’OM, l’ancien Lorientais a redressé la barre de manière impressionnante.

Lecomte est sans aucun doute l’un des piliers du onze de Leonardo Jardim, avec Wissam Ben Yedder ou encore Aleksandr Golovin. Gardien d’une défense qui a encaissé 26 buts en 18 matches, le prétendant au poste de troisième gardien en équipe de France est très sollicité. Auteur de cinq clean-sheets, le natif de Paris a réalisé 54 arrêts en 18 matchs de Ligue 1, soit une moyenne de trois par matchs.

Le signe d’un portier très inspiré sur sa ligne. Avec 212 rencontres au compteur dans l’élite, il est plus globalement l’un des hommes d’expérience de ce championnat. Considéré par beaucoup comme le meilleur gardien de l’histoire de Montpellier, il a fait partie des nommés pour le titre de meilleur gardien lors des deux dernières éditions des trophées UNFP. Un peu dans l’ombre mais toujours proche de la lumière, Lecomte n’est plus très loin de basculer dans la catégorie du dessus.

Benjamin LecomteGetty Images

Damien Le Tallec (Montpellier)

Lui aussi est l’un des joueurs les plus réguliers de Ligue 1 cette saison. Mais qui aurait misé un euro sur une telle affirmation il y a encore deux ans ? Personne, puisque Damien Le Tallec n’avait pas encore effectué son retour en France, après son départ de Nantes en 2012. Mais aussi et surtout parce que ce polyvalent milieu de terrain a vécu un début de carrière pour le moins haché. Aucun match avec Rennes, son club formateur, puis des passages difficiles au Borussia Dortmund (8 matches avec les A) et au FC Nantes (8 matches).

Ce n’est qu’en partant en Ukraine (Hoverla Oujhorod) puis en Russie (Mordovi Saransk) que le frère cadet d’Anthony Le Tallec a gagné un temps de jeu acceptable, avant de décoller enfin avec l’Etoile Rouge Belgrade entre 2016 et 2018. Sa cote n’était donc pas énorme au moment de rejoindre l’Hérault il y a bientôt un an et demi. Mais en 58 apparitions avec Montpellier, le joueur de 29 ans a conquis son monde.

Milieu de terrain défensif capable aussi bien de dépanner dans la défense à trois de Michel Der Zakarian que d’évoluer un cran plus haut au milieu, ce roc (1,87m) est devenu incontournable avec le MHSC. Ni les arrivées de Jordan Ferri et Téji Savanier cet été, ni l’éclosion de la pépite Joris Chotard ne l’ont poussé vers le banc. Parce qu’il est absolument indispensable, par ses qualités athlétiques et son volume, à l’équilibre du milieu montpelliérain, dans un rôle plus reculé que la saison dernière.

Damien Le Tallec lors de Montpellier - Angers en Ligue 1 le 26 octobre 2019Getty Images

Abdoulaye Touré (Nantes)

Du haut de ses 25 ans, Abdoulaye Touré dispute actuellement sa troisième saison pleine dans l’élite avec le FC Nantes, son club de toujours. Après un exercice 2018-2019 qui l’a vu décoller statistiquement (trois buts, quatre passes décisives en Ligue 1), le milieu de terrain aurait pu changer d’air cet été, pour la première fois de sa carrière (en laissant de côté sa très courte expérience au Poiré-sur-Vie).

Mayence, Hoffenheim et des clubs anglais lui ont fait les yeux doux, et Touré n’a pas caché son envie de départ. Mais au final, c’est Valentin Rongier qui a quitté le navire pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le natif de Nantes, lui, est resté, en récupérant au passage le brassard de capitaine de son ex-coéquipier. Relayeur dans le 4-3-3 de la saison dernière, l’intéressé est redescendu d’un cran dans le 4-4-2 (ou 4-2-3-1) de Christian Gourcuff. De quoi limiter son expression ? Pas vraiment : Touré a déjà égalé son record de buts de la saison dernière.

Leader des Canaris, le capitaine du FCN forme une paire équilibrée avec Mehdi Abeid. Son volume défensif s’accompagne d’une vraie capacité à faire circuler le ballon (86% de passes réussies cette saison) et à se projeter, donc. A force de patience et de travail dans l’ombre, celui qui est l’une des plus fortes valeurs marchandes de son effectif (environ 10 M€) devrait rapidement avoir de nouvelles opportunités de changer d’air.