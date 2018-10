Ligue 1 - 10e journée : Lyon bat Nîmes (2-0) à domicile et retrouve le podium

L'objectif était de se rassurer et de se relancer pour l'OL. Et c'est une mission presque réussie. Quinze jours après la claque reçue au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (5-0), le club rhodanien a bien remis la machine en marche, vendredi soir au Groupama Stadium, en s'imposant face à Nîmes (2-0) en ouverture de la 10e journée.

Au terme d'un match animé, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés non sans mal, grâce à des buts de Moussa Dembélé (24e) et Memphis Depay (90e). Après ce précieux succès, Lyon compte désormais 17 points et s'installe provisoirement à la troisième place du championnat en attendant les autres rencontres du week-end.

Dembélé a encore trouvé le chemin du filet

Lyon avait à cœur de se remettre dans le droit chemin, après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues (deux nuls face au FC Nantes et le Shakhtar Donetsk, une défaite face à Paris). Contre Nîmes, un promu qui a plutôt bien réussi contre les "gros" depuis le début de la saison, l'OL s'est présenté sans plusieurs titulaires habituels comme Nabil Fekir ou encore Lucas Tousart.

Après un début de rencontre sans temps mort, Lyon a trouvé la faille en premier. Sur une ouverture de Marcelo, Moussa Dembélé a été trouvé en profondeur. L'ancien attaquant du Celtic a pris de vitesse la défense adverse avant d'ajuster parfaitement Paul Bernardoni (24e). Nîmes ne s'est pas laissé abattre pour autant et a multiplié les offensives. De retour après cinq matches de suspension, Téji Savanier n'a pas été loin d'égaliser mais sa tentative contrée est venue mourir sur le poteau d'un Anthony Lopes complètement battu (40e).

Plus d'informations à suivre...