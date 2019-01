Ligue 1 - 20 minutes de jeu et un but : première réussie pour Mario Balotelli, malgré la défaite

Et si c'était lui, la lueur d'espoir de l'Olympique de Marseille ? Rudi Garcia n'était pas sûr de le faire jouer, il a finalement bien fait. Vendredi, Mario Balotelli a connu sa première au Vélodrome sous les couleurs marseillaises, contre le LOSC (1-2). Et l'attaquant italien a dû faire face à des conditions de jeu plutôt compliquées : réduits à dix, l'OM était mené d'un but lorsqu'il est entré sur le terrain. Malgré une difficile fin de match, marquée par un deuxième but lillois, l'enfant terrible est déjà parvenu à s'attirer les faveurs d'un Vélodrome électrique.

Dès son entrée en jeu, à la 74e minute, sous les applaudissements du stade, Balotelli, qui remplaçait Boubacar Kamara, a voulu montrer qu'il n'était pas là pour rigoler. Muet en championnat depuis le début de la saison avec Nice, l'attaquant a tout fait pour retrouver le chemin des filets, et il y est parvenu. Dès la 75e minute, il tente, mais sa frappe, trop enlevée, termine en tribune. Une dizaine de minutes plus tard, alors qu'il est devant la surface de réparation adverse, "Balo" s'y essaie à nouveau, mais sa frappe est détournée par les défenseurs lillois. A la 93e minute, lancé à pleine allure, il frappe à ras du sol, sur une balle de Clinton Njie, ça passe tout près du poteau de Mike Maignan.

Super Mario, qui n'avait pas joué depuis le 4 décembre, n'abandonne pas. C'est finalement à la 95e minute, juste après le but de Nicolas Pépé, que, servi sur un corner côté gauche de Kevin Strootman, il débloque son compteur d'une magnifique tête dans l'angle gauche. Ce but n'a pas permis à l'OM de l'emporter, mais l'attaquant italien est parvenu en 20 minutes, à faire ce que Valère Germain et Kostas Mitroglou (0 tir, 19 ballons touchés contre Lille) ne parviennent pas à faire depuis de longues semaines. Rentré en même temps que Clinton Njie, Balotelli a montré qu'il pouvait combiner avec son coéquipier. Seul petit bémol pour cette soirée, son manque d'efforts défensifs.

"Le but de Mario Balotelli, une lueur d'espoir"

En conférence de presse, Garcia n'a pas manqué de louer la performance de son attaquant : "Il y a quand même eu des lueurs d'espoir dans ce match dont le but de Mario Balotelli. (...) Mario ne pouvait pas jouer plus de 10-15 minutes, mais on a quand même pris le risque." Son coéquipier Jordan Amavi a ajouté : "Il a bien bossé, il s'est impliqué directement, c'est bon pour lui et bon pour nous."

Le technicien olympien n'a pas caché qu'il comptait beaucoup sur lui pour les prochains matches : "C'est un attaquant de grande valeur, il était prévu qu'il rentre seulement si on était mené.(...) Il a quand même réussi à marquer sur un corner, bien sûr qu'il va nous aider." Pour six mois seulement.