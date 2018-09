Ligue 1 - 7e journée : Les retrouvailles contre l'OM, une chance pour Loïc Rémy ?

Sera-t-il toutefois titularisé contre l'OM ? Car le joueur de 31 ans, arrivé mi-juillet à Lille dans le but de rebondir après cinq saisons mitigées à l'étranger, ne s'est pas encore imposé dans la capitale des Flandres. D'abord non-qualifié pour les deux premières journées de Ligue 1 en raison de la limitation de la masse salariale du Losc par la DNCG, le gendarme financier du foot, l'attaquant a peu joué depuis et ne s'est pas montré décisif.

Après avoir disputé le dernier quart d'heure du match contre Guingamp (3e journée), il a connu sa première titularisation la semaine suivante à Angers, mais la réussite ne l'a pas accompagné. Pour les supporters il est même responsable de la défaite (1-0), la première des Dogues, pour avoir manqué un penalty... qu'il n'aurait pas dû tirer. En effet, c'est Nicolas Pépé, qui aurait dû s'en charger selon les consignes du coach.

Toutefois, il n'y a pas eu de "penaltygate" comme au Paris SG la saison dernière: ni son coéquipier, ni son entraîneur ne lui en ont tenu rigueur, et tout le monde est vite passé à autre chose, preuve de la sérénité et de la bonne ambiance qui règne cette saison dans le vestiaire lillois.

" Il travaille dur, on va y arriver "

Depuis cette rencontre, Rémy n'a presque plus joué d'abord car il avait ressenti une douleur musculaire puis parce que l'attaquant portugais Rui Fonte, débarqué au Losc dans les dernières minutes du mercato, a donné satisfaction. Avec une minute jouée à Amiens (3-2) puis encore une minute face à Nantes (2-1), le natif de Rillieux-la-Pape (Rhône) n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer sur le terrain.

"Il faut qu'il ait plus de temps de jeu. Loïc n'a pas pu s'entraîner normalement ces dernières semaines. Il a un peu de retard par rapport à ceux qui ont fait toute la préparation et tous les matches. Il aura plus de temps de jeu", avait promis Christophe Galtier lundi.

Chose promise, chose due ! Ainsi, Rémy a joué 18 minutes mercredi à Bordeaux (0-1) et a failli égaliser dans le temps additionnel. Il a fallu une superbe parade du gardien Benoît Costil puis un sauvetage d'un défenseur bordelais pour empêcher l'attaquant d'ouvrir son compteur but avec le LOSC. "Il a besoin de travailler, de remettre de l'intensité dans son travail, dans ses courses. Il travaille dur et on va y arriver", a souligné Galtier.

Rémy aime jouer contre ses "ex"

Avec la lésion musculaire de Rui Fonte, forfait pour au moins dix jours, Rémy devrait débuter le match dimanche face à l'OM, son ancien club avec qui il avait marqué 28 buts en 74 rencontres de L1 entre 2010 et 2012.

Avec Marseille, le joueur formé à Lyon a plusieurs fois marqué contre ses anciens clubs, l'OL et Nice. Le refaire avec les Dogues lui amènerait confiance et sérénité en vue de la suite de la saison. D'autant que le prometteur attaquant portugais Rafael Leao (19 ans) frappe à la porte et va venir aiguiser la concurrence au sein d'un secteur offensif lillois impressionnant.

"Même si son début de saison n'est pas parfait, Loïc a la confiance de tout le monde au club. Il faut être patient. Il a beaucoup de talent et il va le montrer. On espère tous que ce sera contre Marseille", a déclaré à l'AFP Gerard Lopez, le président lillois. Pour Rémy, c'est l'heure de frapper fort.