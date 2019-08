Un an après les faits, les sanctions sont tombées. A l'été 2018, Saman Ghoddos, alors joueur du club suédois d'Östersunds, avait signé un contrat avec le club espagnol de Huesca. Tout était bouclé, pensait-on. Seulement, Östersunds n'avait pas entériné la transaction. Un temps en discussions avec Rennes, c'est finalement avec Amiens que l'international avait signé contre la somme de 4 millions d'euros. Et le transfert avec Huesca avait donc été, de facto, annulé.

En réponse, le club espagnol avait posé une réclamation auprès de la FIFA, et la décision est tombée : quatre mois de suspension pour le joueur et le club d'Östersunds est interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos. Les deux parties sont également condamnées à payer une amende de 4 millions d'euros à Huesca pour le préjudice subi par le club espagnol.

Amiens, "victime collatérale" de la situation

De son côté, si Amiens n'a pas été sanctionné, le club français a regretté le timing de la décision, à quelques jours seulement de la fin du mercato.

"La suspension sportive de 4 mois infligée au joueur l'affecte notamment en premier lieu mais elle pénalise aussi le club dans son ensemble, brutalement privé de l'un de ses atouts offensifs majeurs pour la première partie de saison, sans réelle possibilité de se retourner dès lors que le mercato estival s'achève dans quelques jours. Ainsi et de façon paradoxale, bien qu'exonéré de toute responsabilité, l'Amiens SC est victime collatérale de cette lourde sanction sportive et subit un préjudice caractérisé", a fait savoir le club amiénois, vendredi, qui déclare par ailleurs se réserver "la possibilité d'initier toute action visant à préserver ses droits et intérêts".

L'Iranien a la possibilité de faire appel de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).