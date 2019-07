Le nouveau coach d'Amiens, Luka Elsner, a fait la connaissance de son groupe ce lundi à l'occasion de la reprise de l'entraînement. Le Franco-Slovène, qui succède à Pelissier, est épaulé par Abder Ramdane qui était déjà son adjoint la saison dernière à l'Union Sainte-Gillois (D2 belge), de Romain Poyet qui conserve sa fonction d'adjoint au sein du staff et de Nicolas Dehon qui remplace Olivier Lagarde au poste d'entraîneur des gardiens.

Cette première journée de travail a été consacrée à des tests physiques et médicaux avant un premier entraînement collectif (et public) programmé ce mercredi 3 juillet. Il sera suivi d'une présentation des joueurs aux habitants de la ville sur la place Gambetta.

Quelques internationaux manquent à l'appel

L'effectif n'était pas au complet avec l'absence de plusieurs joueurs partis disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se joue actuellement en Egypte. Il s'agit de l'attaquant sénégalais Moussa Konaté, du milieu sud-africain Bongani Zungu et du défenseur béninois Khaled Adenon. Le latéral suédois Emil Krafth n'était également pas présent.

En revanche, on trouvait de nouveaux visages à l'image du milieu offensif de 22 ans Jayson Papeau, en provenance de Sainte-Geneviève (National 2), qui vient de signer son premier contrat professionnel (trois ans) et de plusieurs joueurs issus du centre de formation tel l'attaquant Darrell Tokpa et le milieu Umit Demirel. Il y avait aussi plusieurs joueurs de retour de prêt : le milieu international polonais Rafal Kurzawa (Midtjylland, D1 danoise), l'attaquant suédois Jack Lahne (AIK, D1 suédoise) et le milieu Mahdi Talal (Sannois Saint-Gratien).

Lors de sa présentation à la presse, il y a quelques semaines, Luka Elsner a indiqué qu'il ne fallait "pas s'attendre à une révolution" dans sa façon de faire. "L'ASC est une grande famille et le travail en commun est quelque chose de fondamental à mes yeux", a-t-il souligné. "Je partage les valeurs du club (...). Dans la position qui était la mienne, il était assez peu envisageable qu'une telle opportunité se présente. C'est un projet extraordinaire et j'arrive avec un enthousiasme débordant".