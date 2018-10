Ligue 1 - Angel Di Maria prolonge de deux saisons au PSG, jusqu'en 2021

L'actualité est radieuse pour Angel Di Maria. "Héros" du match PSG-Naples (2-2), mercredi dernier en Ligue des champions, titulaire indiscutable du onze de Thomas Tuchel cette saison, l'Argentin vient de signer un nouveau bail avec le club de la capitale : il est désormais lié jusqu'en 2021 avec Paris, lui dont le précédent contrat était censé se terminer à la fin de l'exercice en cours.

"Beaucoup de bonheur", "contexte extraordinaire", "projet ambitieux comme il n'en existe nulle part ailleurs en Europe", Di Maria n'a pas fait dans la demi-mesure au moment d'exprimer ses sentiments concernant cette prolongation de contrat. Des propos de circonstance, rapportés par le site officiel du PSG et qui viennent généralement garnir ce genre d'informations, les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi étant du même acabit.

Il n'a raté aucun match

"Angel vit un moment fantastique de sa carrière, où le mélange de son talent et de son vécu au plus haut niveau le classent plus que jamais parmi les meilleurs joueurs du monde", s'est lâché le président qatarien, laissant toutefois aux observateurs l'opportunité de se rappeler que Di Maria n'a pas toujours été autant considéré chez les Rouge et Bleu. A 30 ans, l'ancien Madrilène est désormais incontournable à Paris, lui qui a démarré toutes les rencontres officielles du PSG à l'exception du match contre Reims fin septembre, lors duquel il était quand même entré en jeu.

Si son placement et son rendement continuent de poser quelques questions, Angel Di Maria est devenu une vedette parmi d'autres à Paris, loin du bouc-émissaire qu'il fut parfois. La prolongation de contrat symbolise avant tout cette évolution, même s'il était impensable pour Paris de laisser à un joueur acheté 63 millions d'euros en 2015 la possibilité de partir libre en fin de saison.