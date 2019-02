Angers surprend Strasbourg, Amiens retrouve enfin le goût de la victoire

Strasbourg - Angers 1-2

Fin de série et défaite frustrante pour le Racing. Strasbourg s'est incliné sur sa pelouse face à Angers (1-2) après quatre victoires d'affilée en championnat. Les joueurs de Thierry Laurey ont longtemps dominé dans ce match, mais se sont fait punir à chaque fois sur leur temps fort par le réalisme du SCO, et de son jeune buteur Wilfried Kanga, auteur d'un doublé. Les Alsaciens manquent l'occasion de grimper à la 4e place.

Les locaux ont eu des occasions tout au long de la soirée (7e, 10e, 22e, 47e, 74e, 80e) mais ils ont longtemps trouvé Ludovic Butelle sur leur route. Après avoir assisté au premier but de son équipe sur une action en triangle bien executée (0-1, 35e), le portier angevin a été directement impliqué sur le second. C'est son dégagement (en catastrophe) puissant, parfaitement exécuté, qui a permis à N'Doye d'être servi en contre, avant de trouver Kanga, irrésistible samedi soir à la Meinau, qui a marqué son deuxième but d'un tir croisé (0-2, 56e). Grâce à un excellent Lala, passeur décisif, Sanjin Prcic a marqué pour la première fois sous ses nouvelles couleurs (1-2, 87e). Mais il était trop tard. Et Angers, qui remonte provisoirement à la 11e place, fait un nouveau pas vers le maintien.

Amiens - Caen 1-0

Soulagement pour Amiens. Après deux mois sans succès (le dernier remontait au 8 décembre), les Picards ont enfin retrouvé le chemin de la victoire ce samedi lors de la 24e journée, en battant Caen (1-0) au stade de la Licorne. Globalement dominateur, Amiens a fini par trouver la solution grâce au 4e but de la saison de Konaté. Ces trois points permettent à Amiens de sortir de la zone rouge (provisoirement 16e) et envoie de décevants Caennais à la place de barragiste.

Pour ce match de la peur entre deux formations directement concernées par la lutte pour le maintien, Amiens a longtemps semblé trop inoffensif pour concrétiser sa domination territoriale (52% de possession). Mais il aura suffi d'une fois. Sur un corner joué à deux, Konaté a devancé Guilbert pour catapulter un centre de Ghoddos sous la barre de Samba (64e, 1-0). Une délivrance pour les Picards, qui n'avaient plus marqué à domicile en championnat depuis novembre (défaite 1-3 contre Marseille).

Mais ce but aurait pu ne pas suffire si Amiens ne possédait pas un grand gardien. Déjà décisif sur les timides tentatives de Khaoui (4e) et Ninga (56e), Regis Gurtner a encore sorti le grand jeu en fin de match avec une magnifique horizontale pour sortir une tête de Beauvue (89e). Face à des Caennais qui ont mis bien trop de temps pour se lâcher, il n'en fallait pas plus.

J-B. D. et V. R.