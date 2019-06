L'entraîneur de Dijon Antoine Kombouaré, nommé le 10 janvier pour remplacer Olivier Dall'Oglio limogé le 31 décembre, a annoncé à ses dirigeants qu'il quittait le DFCO, a affirmé dimanche à l'AFP Olivier Delcourt, le président du club bourguignon maintenu in extremis en Ligue 1.

"Il m'a expliqué que la saison avait été éprouvante, qu'il avait besoin de prendre du recul. Je le remercie pour ce qu'il a fait pour le DFCO. Maintenant, nous allons chercher un entraîneur. On ne va pas se précipiter", a expliqué M. Delcourt à l'AFP. "Nous y travaillerons dès demain", a toutefois précisé le président dans un communiqué transmis un peu plus tard par le club. "Je comprends et j'accepte sa décision", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'entraîneur "n'a aucun autre projet dans l'immédiat".

Âgé de 55 ans, Kombouaré était arrivé sur le banc dijonnais en janvier avec pour mission de sauver la place du club dans l'élite. Il s'était engagé pour six mois, avec une option pour une année supplémentaire en cas de maintien. Après une saison éprouvante mentalement pour un club qui n'a jamais été mieux classé que 16e depuis la 9e journée, il a relevé le défi le 2 juin quand le DFCO s'est imposé (3-1) sur ses terres aux dépens de Lens en match retour du barrage d'accession, après un match nul à l'aller (1-1).

Antoine Kombouaré lors du déplacement de Dijon au Parc des Princes, en Coupe de FranceGetty Images

"Je remercie (Antoine Kombouaré) pour avoir atteint l'objectif que je lui avais fixé : le maintien", a encore souligné Olivier Delcourt dans son communiqué. Le DFCO, monté en Ligue 1 en 2016, disputera ainsi une quatrième année consécutive au plus haut niveau national, un record pour le club bourguignon, fondé en 1998. La reprise de l'entraînement a été fixée au 4 juillet.

Avant d'arriver à Dijon, Antoine Kombouaré avait entraîné Guingamp, depuis 2016, avant d'en être limogé le 6 novembre dernier après une déroute contre Nantes (5-0), ce qui n'a pas empêché les Bretons de terminer derniers de L1 et d'être donc relégués.