Ligue 1 : Après son contrat avec Accor, le PSG veut revoir à la hausse son contrat avec Nike

Les dirigeants du PSG s'attaquent à un dossier épineux. Après avoir réglé l'arrivée d'un nouveau sponsor maillot, réglé la semaine passée avec un contrat pharamineux signé avec le groupe Accor, place à celui de l'équipementier. Selon les informations du Parisien, vendredi, le club parisien souhaite renégocier à la hausse son partenariat avec Nike, qui verse aux alentours de 25 millions d'euros par an. Un montant trop peu élevé pour Paris.

Ainsi, des discussions pourraient être prochainement activées pour l'augmenter considérablement. À l'image de Manchester City, qui vient de conclure un accord historique avec Puma (10 ans et 750 millions d'euros selon les médias anglais, ndlr), le PSG souhaite frapper fort. Pour convaincre la marque à la virgule, le club de la capitale peut toujours vanter l'énorme succès des produits Jordan, marque également liée à Nike.

Le PSG veut rattraper Chelsea

Mias ce n'est pas tout. Les dirigeants parisiens pourront toujours sortir l'argument Chelsea de leur chapeau. Selon les médias britanniques, le club anglais touche aux alentours de 65 millions d'euros par an de la part de la marque américaine, soit beaucoup plus que le PSG à l'heure actuelle. Forcément, ce n'est pas du goût du président Nasser Al-Khelaïfi.

Vidéo - Al-Khelaïfi : ''C'est un jour historique pour le PSG, c'est notre deal le plus important" 01:26

Avec la renégociaton de ce contrat, l'objectif est simple pour Paris. Toujours dans le collimateur de l'UEFA dans le cadre du Fair-Play financier, il faut trouver de nouvelles ressources économiques, surtout après la décote de plusieurs contrats sponsoring. Six nouveaux partenaires ont ainsi été annoncés par le PSG (Renault, MSC Croisières, Unibet333...).

"Contrat maillot mis à part, nous avons signé pour plus de 50 M€ de partenariats depuis le début de saison. C’est un record", confie d'ailleurs Marc Armstrong, le directeur du sponsoring du club, au Parisien. Dans ce projet d'expansion marketing, le naming du Parc des Princes serait à l'étude.

Toujours selon le quotidien, le partenariat conclu avec Accor serait d'ailleurs bien plus élevé que les chiffres évoqués ces dernier jours. Le journal parle ainsi d'un chiffre de plus de 60 millions d'euros par an versé par le groupe hôtelier. Bien plus que les 25 millions versés par Fly Emirates jusqu'à maintenant...