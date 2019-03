Ligue 1 - AS Monaco : Leonardo Jardim a-t-il trouvé la solution en défense ?

Leonardo Jardim est de retour à Monaco depuis le 25 janvier dernier, et semble déjà avoir donné un peu d’air à l’AS Monaco. Le club n’est plus relégable et pointe désormais à la 16e place du classement avant de recevoir les Girondins de Bordeaux samedi (20h). Il y a pourtant un gros chantier que le Portugais doit encore régler, c’est la défense, avant-dernière du championnat.

43. C’est le nombre de buts encaissés par l’AS Monaco depuis le début de la saison, soit environ 1,5 buts par match. La saison dernière, le club avait encaissé 45 buts. La tendance n’a pas été vraiment revue à la baisse avec Leonardo Jardim puisque depuis son retour (contre Guingamp en Coupe de la Ligue), le club a encaissé sept buts en six matches. Le technicien portugais, tout comme son prédécesseur Thierry Henry, a tenté plusieurs dispositifs : à trois derrière, avec Jemerson, Benoît Badiashile et Kamil Glik ou à quatre avec Glik et Badiashile en charnière centrale.

C’est mieux à quatre

Leonardo Jardim, déçu après le nul de Monaco face à MontpellierGetty Images

Initiée par Henry et tentée ensuite par Jardim, la défense à trois n’a pas convaincu. Le passage à quatre, avec Djibril Sidibé et Fodé Ballo-Touré sur les côtés semble avoir été bénéfique puisqu’il marque la première victoire de Monaco contre Toulouse (2-1), depuis le retour de Jardim. Le technicien a décidé de réaligner la même défense pour les matches suivants. Décision efficace puisque sur les cinq matches suivants, Monaco n’a jamais perdu (trois victoires, deux matches nuls).

Et si elle était là la solution pour la fin de saison ? Sidibé semble avoir retrouvé toutes ses capacités, après un long passage à vide après la Coupe du monde et Badiashile répond à tous les espoirs placés en lui, alors qu’il n’a seulement que 17 ans. Ballo-Touré, recruté cet hiver à Lille (11 millions d’euros) prouve également que les dirigeants monégasques ne se sont pas trompés sur son cas, Jardim lui renouvelle à chaque fois sa confiance. Seule ombre au tableau pour le match contre Bordeaux, Glik sera suspendu après avoir pris un jaune contre Angers (2-2).

Djirbril Sidibé et Gelson Martins lors de la rencontre Monaco-Nantes / Ligue 1Getty Images

Jardim a permis à ses hommes de retrouver une certaine sérénité en défense. Et même si elle manque un peu de constance, le temps où l’AS Monaco risquait de prendre une manita à chaque match semble désormais loin. En cas de victoire contre Bordeaux samedi, l’AS Monaco pourrait s’éloigner encore un peu plus de la zone de relégation et grimper à la 14e place, en attendant le match de Toulouse (dimanche à 15h contre Guingamp).