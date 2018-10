Ligue 1 - AS Monaco - Thierry Henry, une première en enfer face à Strasbourg (2-1)

Des Diables à l'enfer, en à peine quelques jours. Même dans ses pires cauchemars, Thierry Henry n’imaginait pas vivre pareille soirée. Lui l’homme habitué à capter la lumière avait forcément envisagé une première victorieuse, où son influence sur le résultat aura été réelle. Ce samedi, sur la pelouse de la Meinau, ce fut tout l’inverse. Les éléments avaient décidé de s’acharner contre Titi et ses hommes.

Pourtant, cette soirée alsacienne avait commencé dans la douceur. Au stade de la Meinau, on sait rendre hommage aux idoles. Alors, au moment de découvrir la pelouse, Thierry Henry a été surpris de recevoir une ovation méritée eu égard à ses états de service pour le foot français. Dans la foulée, l'ancien assistant de la sélection belge avouait avoir "hâte que ça commence". Une envie qui aura vite été gommée étant donné le scénario d’un match où rien n’aura été dans le bon sens.

Sy rate sa première aussi

Pour sa première, Henry n’avait rien révolutionné. Un 4-4-2 à plat sur le papier qui, en face offensive, ressemblait davantage à un 4-3-2-1 où les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Henrichs occupaient presque le poste d’ailier. L’objectif était clair : tenir le ballon, écarter vers les ailiers et rapprocher les créatifs Aleksandr Golovin et Stevan Jovetic de l’axe. "La consigne de départ, c’était d’être solide. D’ailleurs, en première mi-temps, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions" expliquait après coup Nacer Chadli, au micro de beIN Sport.

Mais sur la seule, ou presque, subie par l’ASM, Strasbourg a trouvé la faille. Premier signe que les choses allaient mal tourner pour Titi. Sur une tête anodine et plein axe d’Adrien Thomasson, Seydou Sy s’est complètement troué (1-0, 17e). Le jeune gardien fêtait sa première titularisation en L1 après les forfaits de Danjiel Subasic et Diego Benaglio. Il s’en souviendra longtemps. Comme Henry. Mais pas pour les bonnes raisons. Car ce fait de jeu n’était que le début d’une longue descente aux enfers.

La suite ? La sortie sur blessure de Radamel Falcao, juste après avoir vu un but refusé sur hors-jeu, alors même qu’Henry avait déjà levé les bras. Ce dernier avait hésité à aligner son capitaine, sollicité pendant la trêve internationale, avant de finalement compter dessus. Le karma…

Dans le jeu, Monaco n’a pas eu à rougir même si le système voulu par Henry a forcément exposé son ASM aux contres strasbourgeois. Mais c’est au milieu que les choses ont encore été décevantes, à l’image de ce qu’il se passait sous Jardim. En responsabilisant Youri Tielemans, placé en première sentinelle, Henry voulait s’appuyer sur le Belge pour mener le jeu. On ne l’a que rarement vu.

" J’ai un peu tout vécu comme émotion dans ce match "

Signe qu’Henry n’est pas magicien, l’ASM n’a pas non plus retrouvé son efficacité offensive. A deux reprises (38e, 58e), Kenny Lala a même sauvé les siens en couvrant sur sa ligne. Alors, forcément, quand on ne marque pas… En faisant entrer Samuel Grandsir (64e), Henry espérait amener de la vitesse. Dans ce domaine, l’ancien Troyen n’a pas déçu. Après 1’51’’ de jeu, il laissait les siens à dix sur un pied levé dangereux, pas suffisamment maîtrisé. Le karma, encore.

Comme un signe, c’est sur une contre-attaque éclair, alors que son équipe tentait de revenir, que Monaco a définitivement plié (2-0, 84e). Symbole d’une soirée où rien n’aura souri à Henry. Un mal qui guette cet ASM 2018-2019, sous Jardim mais désormais sous Henry. Monaco présente tous les signes d’une équipe en crise et croire que le meilleur buteur des Bleus, aussi talentueux puisse-t-il être, changera tout d’un coup de baguette magique semble bien osé.

"J’ai un peu tout vécu comme émotion dans ce match, expliquait après coup l'homme le plus épié de France ce samedi soir. Ce n’est pas le scénario rêvé. Mais je veux rester positif, pour pouvoir aller de l’avant" ajoutait-il face à la presse.

Dans les jours qui viennent, le passionné de foot qu’est Henry risque de ressasser dans tous les sens cette première cauchemardesque. Alors, un conseil, pour se rassurer, il faut parfois se comparer. Et se souvenir que, pour sa première, Didier Deschamps avait aussi connu la défaite avec l’ASM avant de terminer la saison à la 15e place. Quand on connaît la suite, on se dit que Titi signerait de suite…