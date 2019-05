L'Olympique lyonnais change d'ère. Ce mardi, Jean-Michel Aulas a présenté la nouvelle structure sportive du club axée autour du directeur sportif, Juninho et de l'arrivée de Sylvinho en tant que nouvel entraîneur du club rhodanien. A l'heure du bilan et après s'être montré satisfait de la saison globale du club, du point de vue économique et sportif, Jean-Michel Aulas a tenu à remercier très chaleureusement le retour au club 10 ans après de l'ancien milieu de terrain brésilien : "J'ai essayé de convaincre Juninho de revenir dix ans après à l'OL. Je voudrais le remercier du fond du cœur, a déclaré le patron de l'OL, très ému, après avoir révélé qu'il avait - déjà - tenter de l'enrôler il y a deux ans.

"Mon grand projet était le retour de Juninho. J'ai été tenace et Juni est quelqu'un qui tient parole. C'est au début du mois de mai que les choses se sont déroulées, a précisé JMA. J'ai trouvé un Juninho aussi fort que dans le passé avec une force intérieure incroyable. Il va prendre la direction sportive. Je lui ai demandé de nous proposer un coach. J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Sylvinho", a-t-il conclu.

Juninho : "Je serai toujours avec Sylvinho"

Après avoir mis un terme à sa carrière en 2013 et avoir connu une petite carrière en tant que consultant, Juninho a justifié le choix d'avoir fait confiance à Sylvinho alors que ce dernier a paraphé un contrat pour les deux prochaines années en faveur de l'Olympique lyonnais avec Gerald Baticle comme adjoint.

"J'ai tout de suite pensé à Sylvinho, a évoqué d'emblée le Brésilien. Il a connu la Premier League à Arsenal et a joué à Barcelone. Il a été adjoint de Mancini et de Guardiola. Il a toujours fait du bon travail. Je crois en sa qualité humaine. J'ai toujours suivi son parcours", a ajouté "Juni" pour mettre en avant l'expérience de son compatriote sur les terrains.

"Ce sont les résultats qui vont compter. J'ai essayé d'apporter un entraîneur qui va travailler dans la continuité, a averti le nouveau directeur sportif. J'ai découvert le stade et le centre d'entraînement. Je serai toujours avec Sylvinho. C'est un jeune coach qui est très discipliné."

Trois joueurs sur le départ, vers l'adoption du 4-3-3, fidélité à l'académie

Reste à définir le cadre et les conditions de travail dans lesquelles évoluera l'OL la saison prochaine après sa qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Et à l'instar de son président, la continuité est le maître-mot pour Juninho.

"Le président a promis le départ maximum de trois joueurs, a précisé le directeur sportif. Cette équipe manque d'agressivité surtout quand on perd le ballon. Notre défense n'est pas faible mais notre système défensif est faible. Il va falloir changer la mentalité de nos attaquants." Résultat ? "On va garder la base. La priorité est la défense centrale. On va perdre Jérémy Morel. On a besoin d'un autre profil devant la défense. Sylvinho aime jouer en 4-3-3. Le joueur devant la défense est très important. On a besoin d'un joueur qui fasse jouer son équipe", a-t-il détaillé.

Autre aspect important, l'OL compte toujours s'appuyer sur son académie. Compter sur les jeunes du club restent ainsi un aspect fondamental de la structure future de l'effectif. "On va continuer à faire confiance à Florian Maurice qui trouve toujours de très bons joueurs, a souligné Juninho. Je crois beaucoup en Traoré, Cornet, Dembélé, Terrier. Houssem Aouar est un joueur technique incroyable. Il faut le garder", a assuré Juninho, très enthousiaste à l'idée de développer les joueurs du centre de formation.

L'objectif ? Rester en Ligue des champions

Pour cela, Sylvinho compte bien les mettre dans les meilleures dispositions. "Je veux jouer en 4-3-3. Je veux jouer dans le camp adverse avec un jeu offensif. Je veux jouer au football avec inspiration et âme. Le meilleur joueur de notre équipe est Lyon !", a-t-il asséné.

Et pour quel objectif à court terme ? "Le PSG sera favori (la saison prochaine, ndlr) du championnat, a reconnu Juninho. J'adore gagner. Les supporters ont envie de voir de nouveaux trophées. Le premier objectif sera de rester en Ligue des champions", a-t-il fixé. Puis de conclure. "J'aimerais bien également disputer une finale de Coupe et gagner un trophée". Rendez-vous dans douze mois pour évaluer la première saison d'un nouveau chapitre pour l'Olympique lyonnais.