Le Paris Saint-Germain prend une nouvelle ampleur en Ligue 1 et surtout en Europe. Le club de la capitale a officialisé vendredi son nouveau contrat avec Nike, désormais équipementier du club champion de France jusqu’en 2032. Un nouveau contrat estimé par le quotidien L'Équipe à près de 80 millions d’euros par an. Les Parisiens touchaient 25 millions d’euros annuels dans le cadre du précédent accord. Avec ce contrat, le club parisien distance encore plus les autres formations du championnat français, se rapproche de certains clubs européens, mais reste encore loin des “très gros”.

C’est bien simple, en France, le PSG est loin, très loin devant les autres. L’Olympique de Marseille vient de changer d’équipementier et est passé chez Puma lors de la saison 2018-2019 pour un contrat estimé à environ… 15 millions d’euros par an. En octobre dernier, l’Olympique Lyonnais, lui, a officialisé une prolongation avec Adidas, alors qu’un contrat de 100 millions d’euros sur dix ans (soit 10 millions par an) courait jusqu’en 2020. La somme a sûrement été renégociée, mais devrait rester encore bien en-deca de ce que touche le PSG.

Julian Draxler bei PSGGetty Images

L’équipementier à défaut du sport

En Europe, le club de la capitale, avec ce nouveau contrat, rejoint et même dépasse certains clubs historiques comme Arsenal qui touche, depuis 2019, 70 millions d’euros par an de la part d’Adidas. Si le chiffre de 80 millions d’euros par an est confirmé, le PSG dépasserait même Manchester City et ses 75 millions d’euros annuels de Puma. Le Bayern et la Juventus sont relégués loin derrière, avec respectivement 61,6 millions d’euros et 51 millions d’euros de la part d'Adidas.

Trois clubs restent devant le PSG. Manchester United, qui touche environ 95 millions d’euros par an d’Adidas. Et les deux ogres espagnols, tout simplement inatteignables : 120 millions annuels pour le Real Madrid (Adidas) et… 155 millions annuels pour le FC Barcelone (Nike). Cet accord avec la marque au swoosh marque la volonté affichée du PSG de s’imposer comme l’un des plus grands d’Europe, à défaut - pour le moment - de briller par les résultats sportifs.