Ligue 1 - Avec Vieira, Nice démontre encore son audace et sa capacité d'attraction

Les Aiglons ne font pas comme tout le monde. C'est hasardeux mais c'est surtout alléchant dans une Ligue 1 réputée prévisible et ennuyeuse. Nice et son président Jean-Pierre Rivère font à nouveau parler d'eux en décidant de nommer Patrick Vieira au poste d'entraîneur. L'ancien international français arrive du championnat nord-américain et succède aux chevronnés Claude Puel et Lucien Favre.

Son profil aurait pu en refroidir plus d'un mais c'est bien lui que Nice a choisi. "Nous n'avons pas recruté un nom, ni un champion du monde, nous ne faisons pas non plus un pari", se défend l'entreprenant Rivère. "Notre projet est très clair et les projets sont portés par des hommes, poursuit le dirigeant azuréen. L'objectif est de continuer à faire grandir le club". Patrick Vieira a signé un contrat de trois ans. Il aura pour mission de faire grandir les jeunes Aiglons et de les mener vers les premières places de la L1 après une saison bouclée à la huitième place. Sa nomination s'inscrit également dans une logique plus large qui veut faire du Gym un club attrayant et qui compte en L1.

Vidéo - Rivère : "Vieira ? On va lui laisser le temps de bien travailler" 02:15

Puel et Favre n'étaient pas des garanties absolues

Alors que ses homologues du championnat de France misent sur des recettes éprouvées et des entraîneurs qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs (sans forcément convaincre), Rivère et son staff, eux, n'hésitent pas à injecter une sérieuse dose de nouveauté. "Il correspond parfaitement à ce dont nous avons besoin aujourd’hui, explique l'homme d'affaires niçois au sujet de Vieira. A l’époque, j’avais éprouvé la même sensation lors de ma première rencontre avec Claude (Puel). Il collait à ce que nous souhaitions à ce moment-là. Le club a depuis changé, évolué. Lucien (Favre) a ensuite apporté sa pierre à l’édifice, et on l’en remercie également".

Président de l'OGC Nice depuis 2011, Jean-Pierre Rivère ne change pas de logique en faisant confiance à Patrick Vieira malgré son CV peu rempli. En 2012, il avait déjà misé sur Puel qui sortait d'un passage compliqué à Lyon. Quatre ans plus tard, il avait choisi Favre dont l'aventure à Mönchengladbach s'était mal terminée malgré un titre d'entraîneur de l'année en Allemagne en 2015. Rivère et ses collaborateurs ont eu l'audace de contacter Vieira puis ont ensuite su le convaincre de quitter son poste au New York City FC. "J'ai passé huit années dans le City Group, y compris à Manchester City où j'ai fini ma carrière professionnelle, a souligné l'ancien coach de la réserve des Citizens, qui aurait pu miser sur la stabilité. C'était difficile de partir, mais il y a des projets qui ne se refusent pas, je ne pouvais vraiment pas dire non".

Vidéo - Vieira : "Pas de garanties pour le mercato" 01:16

Des coups généralement payants

Cette faculté de persuasion, Rivère l'a aussi étrennée avec des joueurs au profil, à la personnalité ou à la situation peu commodes. Hatem Ben Arfa avait carrément décidé de mettre fin à sa carrière avant de renaître au Gym à partir de 2015. Plus aucun club ne voulait de l'ingérable Mario Balotelli qui a pourtant canalisé sa fougue pour devenir un élément essentiel de l'équipe niçoise ces deux dernières saisons. Younes Belhanda s'est également relancé sur la Côte d'Azur en 2016-2017. Arrivé l'été dernier puis reparti en hiver sans jamais avoir brillé ni retrouvé ses facultés athlétiques, Wesley Sneijder apparait finalement comme le seul pari perdu des dirigeants niçois ces dernières années. Le passage du Néerlandais a d'ailleurs vite été oublié.

Patrick Vieira, lui, suscite déjà l'engouement des supporters niçois mais aussi de tous les observateurs de la Ligue 1. Son travail sera forcément scruté de près dès le début de la prochaine saison d'une L1 qu'il a très peu connue. "Je suis très content de revenir en France, que j'ai quittée à 19-20 ans, rappelle l'ancien joueur de Cannes. Mais j'ai toujours suivi la Ligue 1, j'ai hâte de débuter, c'est une compétition très difficile. Retrouver la Ligue 1, c'était vraiment un objectif, mais je voulais le faire dans les meilleures conditions et je pense que c'est le cas". Ces conditions seront aussi dictées par le mercato estival durant lequel Nice pourrait bien faire encore sensation.