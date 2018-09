Ligue 1 - Bordeaux : le repreneur américain DaGrosa rencontre et convainc Juppé

Cette réunion a duré une demi-heure, en présence de Nicolas De Tavernost, président du directoire de M6, actionnaire majoritaire du club au scapulaire depuis 19 ans.

DaGrosa, qui s'est fait connaître ces derniers jours lors d'une tournée médiatique sur Paris, était accompagné jeudi d'un de ses conseillers, Alain Yacine, un banquier franco-libanais à l'origine des premières discussions entamées en novembre dernier entre M6 et GACP en vue d'un rachat des Girondins, selon la mairie.

L'entretien "s'est bien passé" et le candidat repreneur "a apporté des garanties" attendues de lui, notamment sur le loyer du Stade MatMut Atlantique - dont les Girondins sont locataires - et sur son sérieux financier, a-t-on précisé de même source, en soulignant qu'il n'appartenait pas à la mairie de "valider" la reprise, mais seulement la partie du contrat qui la concerne, à savoir le stade et la solidité financière du repreneur.

Un deuxième passage devant la DNCG prévu en octobre

A la suite de la réunion, Alain Juppé a d'ailleurs indiqué en réunion de Bordeaux-Métropole que la négociation DaGrosa-M6 pour la reprise du club "donne toutes les garanties pour inscrire le vote de la délibération à l'ordre du jour du conseil (de Bordeaux-Métropole) du 28 septembre", selon un communiqué de Bordeaux-Métropole.

GACP deviendra officiellement propriétaire des Girondins après un vote du conseil de Bordeaux Métropole qui doit étudier ses garanties liées au loyer du stade Matmut Atlantique (3,85 millions d'euros par an jusqu'en 2044) le 28 septembre, et après un deuxième passage devant la DNCG courant octobre.

Lundi, Joseph DaGrosa avait été reçu une première fois par la DNCG, le gendarme financier du football français, pour discuter notamment de la viabilité de son projet qui prévoit d'injecter "80 millions d'euros lors des prochaines années."