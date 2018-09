Ligue 1 - Coup de pression, lulu de Lala, Balotelli : les tops et les flops de samedi

Les tops

Lille, le tube du moment

Le LOSC se porte particulièrement bien en ce début de saison. Provisoirement deuxièmes à deux longueurs du PSG, les Lillois engrangent les points (13) au fil des semaines et produisent un jeu séduisant qui n'a pas toujours été la priorité de Christophe Galtier avec l'AS Saint-Etienne. Les décisions de l'entraîneur du club nordiste payent, lui qui doit pourtant composer avec un effectif largement renouvelé. Effectif qui a connu en deux ans un bouleversement total. Reste à voir maintenant jusqu'où cette dynamique positive portera les Lillois.

La lucarne de Lala

Branché sur courant alternatif. Mais quand le courant passe, quel joueur ! Samedi soir, Kenny Lala a rappelé à la Ligue 1 qu’il n’était pas un latéral droit comme les autres. Aligné en piston droit, le Strasbourgeois a d’abord coûté un but à son équipe après un cafouillage dans sa surface. Mais il a su se rattraper avec la manière. D’abord avec ce coup franc divin enroulé parfaitement vers la lucarne amiénoise (1-1, 48e). Puis avec ce centre téléguidé sur la tête de Benjamin Corgnet après s’être arraché pour sauver le ballon de la sortie (2-1, 66e). Maintenant, il faut rester constant lors des prochaines journées.

Le réveil stéphanois

Ils n’avaient plus gagné depuis la première journée. Et pendant la première période, on aurait juré que la série allait s’étendre. Sans envie et sans idée, les Verts ont complètement déjoué en première période face à Caen. Mais sous l’impulsion de Yannis Salibur, d’un changement d’état d’esprit et d’un coaching inspiré, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fini par renverser la table et enfin montrer le visage offensif qu’on aimerait voir plus souvent.

Les invités surprises

Monaco, Lyon, Nice, Bordeaux… Les habituelles grosses écuries de Ligue 1 ne sont pas encore à la hauteur des espoirs placés en elles en ce début de championnat. Certains formations ont su en profiter pour créer la surprise et se frayer une place dans le top 4. A commencer par Lille (13 points), évidemment, surprenant dauphin du PSG avant le déplacement de l'OM au Groupama Stadium dimanche soir. Plus fou encore, Montpellier et Toulouse occupent, avec 11 unités, les troisième et quatrième places du classement. Une simple embellie passagère ?

Les flops

Le coup de pression nantais

La patte Cardoso n’imprime toujours pas. Battu à Lille, Nantes est en grande difficulté (17e). Et, plutôt que d’apaiser les esprits, Waldemar Kita a préféré mettre un gros coup de pression à son entraîneur au micro de Canal + : "Jouer à la baballe, c'est bien mais, à un moment, il faut jouer au ballon, aller vers le but pour marquer" a-t-il d’abord expliqué avant de reprocher à son entraîneur de ne pas avoir fait jouer certaines recrues nantaises, à l’image d’Anthony Limbombe, plus gros achat de l’histoire du club et remplaçant. "C'est toujours difficile quand il y a quelques millions qui sont sur la touche" a glissé le patron nantais. 20 minutes croit même savoir ce samedi que le club nantais a d’ores et déjà commencé à prospecter pour trouver un éventuel remplaçant. Ambiance…

L'erreur grossière de Ruffier

Du côté de Saint-Etienne, tout le monde retiendra à n'en pas douter de la 6e journée la deuxième victoire de la saison en L1 du groupe de Jean-Louis Gasset. Mais les supporters les plus pointilleux n'oublieront pas pour autant que les Verts ont, une nouvelle fois, affiché de la fébrilité en défense. Contrairement aux semaines précédentes, le doute a même atteint l'élément fort de cette dernière. A savoir Stéphane Ruffier. L'international français a littéralement donné l'ouverture du score à Caen en laissant le tir anodin de Faycal Fajr lui échappé des gants. Inhabituel et presque inquiétant.

Le comportement frustrant de Balotelli

On le sait, Mario Balotelli a de l'or au bout des crampons. Mais il a aussi un autre don, celui d'agacer le monde du football par son comportement. A Montpellier, ce samedi soir, l'Italien a montré la face sombre de sa personnalité. Il n'a pas complètement craqué, comme cela lui est parfois arrivé par le passé. Mais il a manqué d'envie, d'engagement, perdant 20 ballons sur les 38 qu'il a joués. Ce qui a mis encore un peu plus la lumière sur son manque d'implication dans les tâches collectives. Une attitude qui n'a visiblement pas beaucoup plu à son coéquipier, Dante, qui a expliqué que c'était à Balotelli de "travailler pour s'améliorer". Après la rencontre, Patrick Vieira a, lui, choisi d'éluder la question et de ne pas charger son attaquant en expliquant que son équipe n'avait pas été à la hauteur. Certes, mais son leader technique ne l'a pas beaucoup aidée.

Par Pierre-Alexandre CONTE et Cyril MORIN