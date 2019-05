Daniel Alves ne doute pas une seconde de l'avenir au PSG de son compatriote Neymar. Lors d'un entretien diffusé vendredi par la chaîne ESPN Brasil, le latéral du Paris Saint-Germain était même certain de son coup. "Vous me demandez de parier un dîner qu'il restera ? C'est trop peu ! On parie la Tour Eiffel ? Il n'a pas encore terminé son boulot ici", a affirmé le Brésilien de 36 ans, au cours de cet entretien enregistré justement devant le célèbre monument parisien.

"Neymar est encore dans une phase de transition parce qu'il n'a pas encore obtenu les résultats qu'il désire. Il est obsédé par ça parce qu'il veut toujours être sommet. Tant qu'il n'y arrive pas, il est malheureux", a ajouté le latéral, qui disputera la Copa América à domicile avec le Brésil du 14 juin au 7 juillet.

Neymar Getty Images

Daniel Alves : "J'ai fait des exigences"

Daniel Alves a également évoqué sa situation personnelle au PSG, révélant qu'il avait posé des conditions au club pour rester une saison de plus. Le Brésilien négocie depuis plusieurs semaines avec les dirigeants parisiens la prolongation de son contrat, qui se termine fin juin.

"Je ne cache pas que j'ai fait des exigences. Pas des exigences financières. (Les dirigeants) du club le sait et rien de ce que j'ai demandé n'est hors de portée pour eux", a-t-il expliqué, sans préciser la nature de ces exigences.

"Nous avons eu une sensation étrange, que les choses n'étaient pas fluides comme elles pourraient l'être", a-t-il simplement ajouté.

Le PSG a vécu une particulièrement décevante, avec une nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et aucun trophée dans les Coupes nationales, devant se contenter du titre de la Ligue 1, compétition dont était largement favori en raison de son budget très supérieur à celui des autres équipes.