A quelques jours de la clôture du marché des transferts, le Stade de Reims a officialisé deux nouvelles recrues ce mardi. A commencer par Dario Maresic. Le défenseur autrichien qui arrive de Sturm Graz (D1 autrichienne) s'est engagé pour cinq ans et remplacera numériquement Björn Engels, parti à Aston Villa en Premier League.

Né à Graz de parents croates, Maresic (1,83m, 74 kg) a fait ses débuts en Bundesliga autrichienne le 9 avril 2017, devenant, à 17 ans et demi, le plus jeune joueur de l'histoire du club à démarrer un match de championnat. Il s'est installé ensuite en tant que titulaire lors des deux saisons suivantes, disputant 62 matches de championnat et décrochant la coupe d'Autriche en mai 2018. En parallèle, le joueur a côtoyé toutes les sélections nationales autrichiennes de jeunes, des U16 aux U21, et cumule aujourd'hui 33 sélections.

Par ailleurs, le polyvalent international U21 Dereck Kutesa a également rejoint officiellement le club champenois. Ce dernier s'est engagé pour quatre saisons et arrive en provenance du FC Saint-Gall (D1 suisse). Avec les jeunes internationaux suisses, il a connu 38 sélections, des U15 aux U21, évoluant principalement comme ailier grâce à sa pointe de vitesse et sa capacité à prendre la profondeur. Il peut également jouer au coeur du milieu de terrain, comme il le faisait au Servette.

"Nous souhaitions un profil différent de ceux de Rémi Oudin, Arber Zeneli, Moussa Doumbia et Mathieu Cafaro, à savoir un joueur capable de prendre la profondeur sur le côté. Le recrutement de Dereck (Kutesa) répond à ce cahier des charges", a affirmé Mathieu Lacour, le directeur général du Stade de Reims.