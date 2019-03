Les espoirs d'Europe s'éloignent pour l'OGC Nice. Les hommes de Patrick Vieira ont été tenus en échec par une équipe de Toulouse accrocheuse ce vendredi soir pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 (1-1). La bonne entame de match niçoise concrétisée par le but de Wylan Cyprien (21e) sur coup franc n'a pas suffi à mettre les Niçois à l'abri. Toulouse a dominé la seconde période et arraché le match nul en toute fin de match sur une frappe à bout portant de Firmin Mubele (89e). Les Aiglons sont désormais 8es avant les autres matches de cette journée et voient leurs principaux concurrents susceptibles de les devancer davantage.

Après le revers face à Marseille le week-end dernier (1-0), Patrick Vieira voulait rétablir un équilibre dans sa composition et obtenir plus de créativité offensivement. En abandonnant la défense à cinq pour passer à quatre défenseurs, en remontant Atal sur l'aile droite comme lors de la victoire acquise face à Strasbourg, le pari plus offensif s'est révélé payant en début de match. L'Algérien a été intenable côté droit et Saint-Maximin a plusieurs fois repiqué dans l'axe avant d'échouer dans le dernier geste.

Mais c'est le talent individuel de Wylan Cyprien qui a finalement fait la différence sur coup franc (21e) et le milieu de terrain aurait même pu réaliser le doublé sur un autre coup de pied arrêté deux minutes plus tard s'il n'avait pas trouvé la barre transversale (23e).

Plus d'infos à suivre...