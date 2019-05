La communion avant la séparation ? Samedi dernier, Edinson Cavani a pu mesurer l’ampleur de sa popularité dans un Parc des Princes largement acquis à sa cause. Le Matador incarne à lui seul des valeurs - abnégation, combativité, opiniâtreté, modestie - qui ont souvent fait défaut au Paris Saint-Germain dans sa quête de grandeur et les supporters des Rouge et Bleu ne s’y trompent pas. A l’occasion de la célébration du titre de champion de France, le public parisien n’a pas manqué de scander à plusieurs reprises le nom du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Pour la dernière fois en présence de l’Uruguayen ?

La question taraude les suiveurs du club de la capitale : Cavani sera-t-il encore là l’année prochaine ? "Oui, bien sûr", a fait savoir l’intéressé à Canal + après la victoire contre Dijon (4-0). "Je veux rester, finir mon contrat ici. J’aime le club, j’aime la ville, je suis bien ici avec ma famille", a rappelé le buteur désormais âgé de 32 ans, arrivé en provenance de Naples contre 64 millions d’euros à l’été 2013. Le Matador n’est pas dupe pour autant : "Après, parfois dans le football, ça ne dépend pas seulement de toi, derrière il y a les dirigeants, le président."

Un "respect mutuel" avec Mbappé

Il y a aussi eu la déflagration Mbappé, dimanche lors des Trophées UNFP. "Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités, j’espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet", a lâché le champion du monde après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. Certains y ont vu une demande du prodige de Bondy de s’installer dans l’axe aux dépens de Cavani.

L’entourage du numéro 7 parisien a joué les démineurs, mardi dans L’Equipe, en soulignant le "respect mutuel" qui existe entre les deux attaquants et la volonté de Mbappé, non pas de faire partir Cavani et donc d’affaiblir l’effectif des champions de France, mais de jouer à ses côtés dans un système à deux pointes.

Edinson Cavani et Kylian Mbappé lors de PSG - Dijon, le 18 mai 2019 au Parc des Princes.Getty Images

Cavani n'a plus qu'un an de contrat

La thèse du putsch est écartée. Reste un élément qui interroge forcément : la situation contractuelle de Cavani. L’Uruguayen ne dispose plus que d’un an de contrat à Paris et aucune proposition ne lui a été soumise pour étendre son bail au-delà de juin 2020. Pas besoin d’être un expert pour comprendre qu'en l'état, si le PSG veut gagner de l’argent avec son avant-centre, il lui faudra le vendre cet été. Cavani dispose d’une valeur marchande certaine, entre 30 et 40 millions d’euros selon l’Observatoire du football CIES.

Une manne qui pourrait aider le club à rester dans les clous du fair-play financier comme à financer en partie l’arrivée de nouveaux éléments. "Cavani : une légende n’a pas de prix", pouvait-on lire sur une banderole déployée dans le virage Auteuil face à Dijon. Une affirmation symbolique dont ne s’embarrassera pas le foot business.