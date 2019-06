Vahid Halilhodzic sera bien l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. L'information a été confirmée ce jeudi par le directeur général du club, Franck Kita, dans le cadre de la présentation de la nouvelle recrue, Denis Appiah.

"Nous sommes sur une nouvelle saison, avec un coach qui a sorti l'équipe d'une galère à partir d'octobre 2018, et nous en étions très heureux", s'est félicité le fils de Waldemar Kita, président du club, alors que le FC Nantes a terminé 12e de l'exercice 2018-2019. "Vahid Halilhodzic fait du très bon travail, nous avons eu de très bons résultats. La page est tournée, nous sommes sur une nouvelle saison. Bien sûr qu'il sera sur le banc à Lille (lors de la première journée, ndlr)", a-t-il ajouté.

Projet de vente terminé

Franck Kita a aussi profité de ce point presse pour confirmer que le projet de vente du club à un fonds d'investissement britannique était "définitivement terminé", après que le club a mis fin mardi aux négociations. "On a été approché depuis plusieurs mois par une société qui voulait racheter le club (...) Au fur et à mesure des maintes relances qu'on a eues, les parties se sont rapprochées. (Mais) dans la mesure où on n'avait pas de garanties suffisantes, on a préféré arrêter le processus", a-t-il détaillé.

Il a aussi assuré qu'il ne remplacerait pas son père à la tête du club - un scénario évoqué en cas de vente du club - et que Nantes n'avait pas abandonné son projet de stade privé. "Ça doit rebondir, on ne peut pas rester comme ça. On est à l'affût de faire évoluer le club", a-t-il asséné.