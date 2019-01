Ligue 1 - Gauthier Ganaye succède à Jean-Pierre Rivère à la tête de l'OGC Nice

L’OGC Nice tient son nouveau président. Gauthier Ganaye et Claude Li ont été nommés président et directeur général du club niçois a annoncé le club mercredi soir après la réunion de son conseil de surveillance. Les deux hommes succèdent ainsi à Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier. Dans un communiqué, l'homme d'affaires sino-américain Chien Lee, actionnaire le plus important (42%) du club, a remercié ses anciens partenaires "pour leur travail en profondeur" depuis 2011, qui a permis à Nice "de prendre une toute nouvelle dimension, tant sportive que structurelle". Rivère et Fournier, qui possèdent respectivement 18,5% et 1,5% du capital du club, avaient annoncé leur volonté de démissionner à la mi-janvier, évoquant des "tensions", des "dysfonctionnements" et des "divergences" au niveau du recrutement et de la gestion.

Ganaye : "Je veux m'imprégner de l'histoire de ce club et de son identité"

Gauthier Ganaye, 30 ans, qui devrait venir au club dès vendredi, avait débuté sa carrière à la direction juridique et du développement du RC Lens (Ligue 2), avant de rejoindre le club de D2 anglaise du Barnsley FC à l'été 2017. Descendue depuis en D3, cette équipe avait ensuite été rachetée par Chien Lee, pour une somme avoisinant les 23 millions d'euros selon la presse britannique.

"Je veux m'imprégner de l'histoire de ce club et de son identité, afin de rassembler toutes ses composantes autour d'un projet commun. J'ai hâte de rencontrer ceux qui le font : joueurs, staff, employés, supporters et partenaires", a déclaré Gauthier Ganaye dans le communiqué publié à l'issue du conseil de surveillance de l'OGCN, auquel il n'a pas participé. Claude Li monte, lui, en grade. Il était directeur général adjoint de Nice depuis fin 2017.

Le communiqué des actionnaires majoritaires ne précise pas s'ils engageront encore une ou des recrues d'ici le terme du mercato d'hiver, jeudi à minuit. Des pistes seraient encore suivies. De même, il n'aborde pas la lettre d'intention d'achat d'un éventuel repreneur transmise par Jean-Pierre Rivère. Une rencontre pourrait se dérouler dans les heures à venir entre ce candidat à l'acquisition et les propriétaires du club.

Une conférence de presse devrait se tenir en fin de semaine, au cours de laquelle le nouvel exécutif et les actionnaires majoritaires devraient préciser leur projet, qu'ils inscrivent "dans la durée" et "l'ambition".