Ligue 1 - Herelle sur son accrochage avec Balotelli : "Je lui ai dit de la fermer"

Tensions entre ex-coéquipiers. "Je lui ai dit de la fermer", a raconté mercredi le défenseur niçois Christophe Hérelle, revenant sur son altercation avec son ex-coéquipier Mario Balotelli lors du match perdu dimanche à Marseille (1-0) sur un but... de l'Italien. "Il a commencé à nous insulter au tout début du match après un contact avec Pierre Lees-Melou. Ça ne m'a pas plu, j'ai répondu", a expliqué le défenseur de Nice en conférence de presse avant le match contre Toulouse, vendredi, pour la 29e journée de Ligue 1.

"Il donne des coups, on répond aussi", a développé Hérelle, qui s'est dit "d'accord avec Malang concernant Mario". Le défenseur Malang Sarr avait révélé avant le match à propos de Balotelli: "On lui en veut, c'est sûr. On aurait aimé que tout le monde soit concerné lors de la première partie de saison".

Dans ce climat, dimanche, les images de Canal Plus avaient montré une altercation à la mi-temps entre "Super Mario" et quelques uns de ses anciens coéquipiers. "Dans le couloir du Vélodrome, il nous a dit qu'il ne fallait pas que le coach (Patrick Vieira) sorte en même temps que lui. Je lui ai dit de la fermer", a précisé Hérelle.

Après une première partie de saison transparente au Gym, Balotelli a rejoint l'OM en janvier et Hérelle a bien noté sa métamorphose. "Il n'a pas marqué un seul but en six mois et là, je l'ai vu courir comme jamais. A un moment, il faut respecter le club, les gens et les supporters", a lancé le défenseur. Balotelli a marqué le seul but du match OM-Nice, son cinquième depuis son arrivée à Marseille, et l'a fêté d'un "shifumi" (pierre-feuille-ciseaux) avec Florian Thauvin. "Sa célébration du but 'fout les boules'", a commenté Hérelle.