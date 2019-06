Stéphane Jobard est de retour à Dijon. Après avoir officié en tant qu'adjoint d'Olivier Dall'Oglio de 2012 à 2018, Jobard a été nommé entraîneur du DFCO pour les deux prochaines saisons et succède ainsi à Antoine Kombouaré, arrivé au club en janvier. Ce dernier n'avait pas souhaité poursuivre sa mission au-delà de cette fin de saison après le maintien acquis en barrage contre Lens. La saison dernière, Stéphane Jobart, 48 ans, avait intégré le staff de Rudi Garcia à l'Olympique de Marseille.

Jobard : "Je suis très heureux de revenir à la maison"

"Ce poste est une belle récompense pour Stéphane. C’est un gros challenge de reprendre un club de Ligue 1, mais il a déjà acquis de l’expérience au contact d’Olivier Dall’Oglio et Rudi Garcia", s'est réjoui le président Olivier Delcourt via un communiqué du club.

"Je suis très heureux de revenir à la maison, a déclaré de son côté Jobard, nouvel entraîneur du club bourguignon. Je suis très honoré et flatté de la confiance accordée par Olivier Delcourt et j'ai conscience de l'immensité du challenge à relever." A ses côtés, Stéphane Jobard sera accompagné de David Linarès comme adjoint, joueur de Dijon entre 2005 et 2010.