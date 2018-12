Ligue 1 - Jonas Martin : "Verratti ? Il m'a fait des doigts d’honneur"

Après un Strasbourg-PSG (1-1) un peu plus tendu, mercredi soir, Marco Verratti avait tenu à justifier cette nervosité. "Je pense que c’est aussi une façon pour eux de nous faire sortir du match, mais je pense que ce n’est pas respectueux, avait-il expliqué. Avant d’être des joueurs de football, on est des êtres humains. Peut-être qu’on a des problèmes de famille. Quand on t’insulte, ce n’est jamais bien. Mais bon...Nous sommes un peu habitués à ça et je pense que ce n’est pas bien", lâchait l'international italien.

Vidéo - Verratti : "Quand on insulte ta famille dès les premières minutes..." 00:44

Des propos qui ont fait vivement réagir du côté des Strasbourgeois. Et c'est Jonas Martin qui a tenu à lui répondre... "Je n’apprécie pas qu’il laisse entendre que c’était une tactique de déstabilisation de notre part. On ne s’est pas du tout concertés", assure le joueur du RCSA à L'Equipe. "Je trouve dommage qu’un très grand joueur se réfugie derrière ça. Il y a eu des embrouilles, mais pas plus que dans d’autres matches. ce n’est pas bien d’envenimer les choses avec de telles déclarations. Surtout de sa part...", poursuit-il. Avant de dénoncer des gestes de Verratti en fin de rencontre. "Car, vers la fin, il m’a fait des doigts d’honneur", confie Jonas Martin.