En quête du successeur de Jean-Louis Gasset, l'ASSE a (presque) trouvé son bonheur. Comme communiqué ce vendredi, c'est Ghislain Printant, adjoint de Gasset, qui devrait être le prochain entraîneur des Verts. "Comme convenu, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont rencontré ce vendredi après-midi Ghislain Printant, lequel leur a exposé son projet sportif. Les échanges ont été constructifs et une nouvelle réunion sera organisée, en début de semaine prochaine, avec Ghislain Printant et ses conseils pour régler les derniers détails dans la sérénité", explique l'ASSE.

La piste Gourvennec démentie

Concernant la piste Jocelyn Gourvennec, évoquée par France Football, le club du Forez dément fermement. "Les dirigeants du club ont en effet pris l’engagement d’étudier, dans un premier temps, la seule candidature de Ghislain Printant pour le poste d’entraîneur du groupe professionnel par respect pour le travail accompli par Jean-Louis Gasset et son staff", peut-on lire.

"Par ailleurs, aucune décision n’a été prise concernant le poste de Directeur sportif. La nomination de l’entraîneur de l’équipe professionnelle constitue le sujet prioritaire", ajoute le club du Forez, qui déplore les "fake news" qui "se multiplient de façon pathétique".