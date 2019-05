Jacques-Henri Eyraud le sait. Dans le collimateur des supporters, le président de l'OM n'a plus le droit à l'erreur. Et autant dire qu'il est attendu au tournant dans le choix du successeur de Rudi Garcia, promis à un départ une fois la saison terminée. Depuis quelques heures, un nom semble clairement se détacher des autres : celui de Gabriel Heinze.

Heinze également pisté par Newell’s

Après l'annonce de cette possibilité par Sky Italia, lundi soir, l'entourage de l'ancien défenseur olympien a confirmé. "L’Olympique de Marseille veut Gabriel Heinze depuis environ quinze jours", a ainsi expliqué un porte-parole de l'Argentin à l’agence Telam. Actuellement sous contrat avec Velez Sarsfield, ce dernier sera-t-il tenté par une possible aventure à Marseille ? Possible, même si les Newell’s Old Boys, "son" club, songeraient également à lui.

En attendant une réponse de Heinze, l'OM a une saison à terminer. Vendredi, Rudi Garcia fera ses adieux au Stade Vélodrome après le dernier match face à Montpellier. Le tout, probablement, dans l'indifférence générale. Déçu, le peuple marseillais attend désormais le nom de son successeur. Voilà le réel enjeu de ces prochains jours, voire des prochaines semaines, du côté de Marseille.