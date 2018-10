Ligue 1 - L'irrégularité lyonnaise est-elle incurable ?

"Certains efforts ne sont pas faits." Jeudi devant la presse, Lucas Tousart n'a pas cherché à enjoliver le match nul réalisé deux jours plus tôt en Allemagne. Même si l'OL a livré une rencontre spectaculaire avec Hoffenheim (3-3), même si les Gones ont mené deux fois dans le match et jusqu'à la 92e minute, le milieu de terrain tricolore sait que la prestation des siens fut insuffisante pour prendre trois points. "Le score n'est pas immérité vu le développement du match", avait d'ailleurs confirmé son entraîneur Bruno Génésio mardi soir.

Cela ne surprendra aucunement les observateurs assidus de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart a ciblé comme mal principal le manque de solidarité qui peut régner dans le vestiaire. "On doit corriger le placement et le replacement. Dans un match, on peut parfois s’oublier ou être en retard mais derrière on doit être capable de couvrir le partenaire", a analysé le successeur de Maxime Gonalons en sentinelle de l'entrejeu lyonnais.

Vidéo - Tousart : "On ne communique pas assez" 01:08

La mauvaise réputation

L'absence de cohérence collective, entre ceux qui pressent et ceux qui se replacent, et l'absence d'efforts individuels furent criantes outre-Rhin. Elles reflètent parfaitement les maux qui accompagnent les Rhodaniens depuis maintenant plusieurs saisons. Pour dire les choses clairement : la formation lyonnaise traîne une réputation d'équipe qui choisit ses matches.

Cette saison n'échappe pas à la règle. Capables de se surpasser pour s'imposer sur le terrain de Manchester City (1-2) ou de consentir de grands efforts naturellement à Paris (malgré une défaite 5-0), les partenaires de Memphis Depay ont également rendu des copies très moyennes en termes d'intensité de jeu. La prestation livrée à domicile fin septembre contre le FC Nantes (1-1), club alors très mal en point et pourtant dominateur dans le jeu, témoigne plutôt bien de ce trouble de la personnalité.

La rencontre d'Hoffenheim se situe certainement à mi-chemin entre les deux extrêmes cités mais elle a tout de même vu certains Gones se montrer réfractaires à l'idée du repli défensif, les attaquants en première ligne. "Les joueurs offensifs ont forcément plus de mal à consentir aux efforts défensifs, a affirmé Génésio jeudi. Mais sur le match d’Hoffenheim, ce ne sont pas eux que j’ai le plus à blâmer. C’est un problème collectif, d’attitude, et de réflexion tactique."

Vidéo - Genesio sur les critiques : "Si on dépasse les bornes, je me réserve le droit de réagir" 00:44

Changer le système : la tactique du pansement

Quels que soient les mots accolés aux problèmes lyonnais, Bruno Génésio et son staff n'ont toujours pas trouvé de solutions pérennes. C'est le lot de ces réflexes profondément ancrés et, au lendemain du match des Gones, les joueurs du PSG ont rappelé eux aussi contre Naples (2-2) qu'il est bien difficile de s'en débarrasser. Si l'équipe de Thomas Tuchel ne souffre pas tout à fait des mêmes maux, les deux clubs engagés en Ligue des champions suscitent des réflexions similaires : comment intervenir sur le comportement humain d'un groupe et qui en a la responsabilité ?

En évoquant un possible passage au 3-5-2 devant les journalistes (schéma adopté par Tuchel en deuxième période contre Naples), Bruno Génésio a quelque peu botté en touche concernant cette dernière question. La tactique permettra certainement de soulager épisodiquement les réfractaires du sprint défensif mais elle ne les transformera pas en équipiers modèles. "Il faut mieux appréhender les efforts pour la cohérence de l’équipe, juge enfin Tousart, sinon, on ne parviendra pas à réaliser les objectifs du club." Le diagnostic est là. Les remèdes, en revanche...