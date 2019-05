Si le match entre l'OM et Montpellier, ce vendredi soir, n'a guère d'enjeu pour l'équipe de Rudi Garcia, les supporters marseillais auront au moins l'occasion d'admirer le nouveau maillot pour la saison prochaine. Ce dernier a été dévoilé par le club olympien et PUMA, son sponsor maillot depuis un an. Plusieurs éléments sont à noter, comme les lignes verticales composées d’un lettrage "Olympique de Marseille".

De plus, une croix bleue a été apposée sur un insert blanc à l’arrière du cou en hommage à la ville et à son identité. Enfin, un patch tissé représentant le logo historique du club fera son apparition à l'occasion des 120 ans du club. "La marque est présente avec un logo bleu sur la poitrine et sur les épaules, le badge du club est lui apposé sur le cœur. Le kit domicile sera accompagné d’un short blanc aux liserés bleus et de chaussettes blanches", précise le communiqué de l'OM.

Autre club de Ligue 1 à dévoiler son nouveau maillot ce vendredi : le Stade Rennais. Comme de coutume, le rouge et noir est de rigueur.