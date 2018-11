Ligue 1 : L'OM retrouve la victoire contre Dijon (2-0)

Marseille respire ! Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues et une élimination en Ligue Europa jeudi, l'OM s'est imposé au Vélodrome face à Dijon dimanche (2-0). A l'origine de l'ouverture du score avant la pause, Adil Rami a inscrit le but du break en fin de match. Après 13 journées de Ligue 1, les Phocéens occupent la 6e place du classement à trois points du podium, alors que Dijon (18e) s'enfonce en bas de tableau.

Rudi Garcia avait prévenu : "Si on est pourris et qu'on gagne les matchs, ça m'intéresse aussi". Sans aller jusqu'à employer les termes du coach marseillais, l'OM n'a effectivement pas livré son plus grand match devant Dijon dimanche. Dans un climat de début de crise, les Phocéens voulaient avant tout se rassurer devant leur public. L'attitude des Olympiens – en position d'attente en deuxième période – ou encore la sortie de Florian Thauvin pour Boubacar Kamara (77e) n'ont d'ailleurs pas laissé de place au doute : la troisième plus mauvaise défense de Ligue 1 avait pour objectif de retrouver de la cohésion.

Rami a tout fait, Dijon n'y arrive plus

Organisés à trois derrière, avec Hiroki Sakai aux côtés d'Adil Rami et Luiz Gustavo, les Marseillais ont d'abord semblé retomber dans leurs travers, se montrant fébriles par séquences en début de match (9e, 11e). Mais la suite a été beaucoup plus cohérente que ces dernières semaines, avec une seule petite occasion concédée en deuxième période, sur une frappe de Wesley Lautoa (54e). Et comme un symbole, c'est grâce à un défenseur que la décision s'est faite. Auteur de la tête qui a permis à Ocampos d'effleurer le ballon pour ouvrir le score (1-0, 45e), Rami n'a ensuite eu besoin de personne pour doubler la mise en fin de match, sur un nouveau coup de pied arrêté de Payet (2-0, 88e).

Ce n'était, de toute manière, pas un match pour les attaquants phocéens : Florian Thauvin (31e) et Lucas Ocampos (40e) ont alerté Runarsson sans succès tandis que Kostas Mitroglou, auteur d'un énorme raté (34e) et sifflé par son public, a été remplacé à la pause par Valère Germain. En face, Dijon a affiché un visage plutôt séduisant dans le deuxième acte, mais n'a pas su se créer d'occasions franches. Insuffisant pour mettre fin à une série qui voit le DFCO ne plus gagner en Ligue 1 depuis désormais dix matchs. Qu'elles semblent lointaines, les trois victoires consécutives du début de saison…