Ligue 1 : L'OM s'impose à Caen (0-1) et stoppe l'hémorragie

Marseille n'a pas livré son plus grand match de la saison mais s'en contentera. L'OM s'est imposé sur la pelouse de Caen (0-1) dimanche, lors de la 21e journée de Ligue 1, s'offrant son premier succès depuis le 25 novembre dernier. Un but de Morgan Sanson d'entrée de seconde période a fait le bonheur des Phocéens, qui ont évolué en supériorité numérique pendant près d'une mi-temps. Les hommes de Rudi Garcia reviennent provisoirement à cinq points du podium alors que Caen (16e) reste à portée de la zone rouge.

Il a suffi de cinq minutes à l'OM pour se mettre en position très favorable au retour des vestiaires, sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. Entré en jeu à la place d'un Dimitri Payet blessé (26e), Morgan Sanson a d'abord repris d'une jolie tête un centre de Kevin Strootman pour ouvrir le score (0-1, 47e), sur la première et seule frappe cadrée olympienne dans cette rencontre. Puis Frédéric Guilbert, averti pour protestation avant la pause, a laissé les siens à dix après une intervention en retard sur Sanson (52e). L'essentiel était fait pour Rudi Garcia et sa troupe.

Crivelli refuse le cadeau de Rolando

Pour le reste, les Phocéens sont loin de s'être véritablement rassurés dans le jeu. Florian Thauvin a livré une belle prestation individuelle et aurait pu faire le break avec plus de sang-froid (87e) alors que Lucas Ocampos s'est beaucoup donné. Mais Valère Germain, titulaire presque surprise, a été très rarement trouvé. Et c'est tout un collectif qui a été impacté par la sortie de Payet, après une entame de match emballante. Mais il faut dire que Caen n'a pas vraiment incité l'OM à tuer cette rencontre.

Les hommes de Fabien Mercadal ont certes bien terminé le premier acte, mais se sont beaucoup trop reposés sur Fayçal Fajr et ses coups de pied arrêtés (33e, 41e) le reste du temps. Pas très loin de l'expulsion en tout de début de rencontre, Enzo Crivelli n'a pas profité d'un cadeau de Rolando pour égaliser, perdant son duel face à Steve Mandanda (68e). L'occasion la plus franche des Normands, qui enchaînent une deuxième défaite de rang et courent après une victoire en Ligue 1 depuis le 18 décembre.