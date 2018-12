Ligue 1 : La première journée de la saison 2019-2020 fixée au 9 août

"Réuni le jeudi 6 décembre, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté le calendrier général des compétitions de la saison 2019/2020", indique la Ligue. "Ce calendrier a été validé par le Comité Exécutif de la FFF", précise l'instance. La dernière journée de L1 est programmée le 23 mai 2020. Ainsi, la première journée de Ligue 1 "aura lieu les vendredi 9 août, samedi 10 août et dimanche 11 août" 2019.

"De son côté, la Ligue 2 reprendra le vendredi 26 juillet pour se terminer le vendredi 15 mai 2020 (38e journée)", avant des pré-barrages placés mardi 19 mai et vendredi 22 mai, indique l'instance dans son communiqué. "A l'issue des deux championnats", les barrages d'accession en Ligue 1 "auront lieu les jeudi 28 mai (aller) et dimanche 31 mai 2020 (retour)", les barrages d'accession en Ligue 2 les 26 mai (aller) et 31 mai (retour).

L'instance a également précisé que "le Trophée des Champions 2019", premier match officiel de la saison et qui oppose le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe de France, "organisé à Shenzhen (Chine), a été fixé au samedi 27 juillet" 2019. "Concernant la Coupe de la Ligue, la finale a été programmée au samedi 4 avril 2020", indique enfin l'instance.