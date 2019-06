Le divorce entre le Paris-Saint Germain serait acté. Et la décision du joueur de quitter le club de la capitale serait définitive affirme Sport en Une ce mardi qui évoque un "divorce". Selon le quotidien catalan, une "opération Neymar" du Barça se préparerait en coulisses pour tenter de faire revenir l'attaquant brésilien en Catalogne, au courant de la volonté de la star brésilienne ne pas poursuivre l'aventure au PSG.

En effet, le joueur de 29 ans aurait communiqué à sa direction en mai dernier sa décision de ne pas rentrer à Paris, lassé des échecs européens répétés du PSG en Ligue des champions. Conscient qu'il arrive à un tournant de sa carrière, Neymar voudrait évoluer dans un "meilleur championnat" assure le quotidien alors qu'il avait l'espoir d'être la tête de proue du grand projet du club de la capitale.

Neymar rêve d'un retour au Barça, Coutinho pourrait servir de monnaie d'échange

"Le Brésilien est absolument démotivé à l'idée de commencer une nouvelle saison à Paris et le club le sait très bien", poursuit Sport. Et pourtant, le PSG aurait fait des efforts. Le club parisien aurait soumis une offre de prolongation à Neymar, mais pour ce dernier, sa situation ne dépendrait pas du facteur économique. Ce qu'il veut ? "Remporter des titres importants et se sentir heureux sur le terrain", assure le quotidien catalan. Ainsi, le Brésilien souhaiterait quitter le PSG pour une seule destination : le Barça. "C'est son rêve, mais tout dépend du PSG", affirme Sport sans concession.

En effet, Thomas Tuchel penserait à une revue d'effectif durant cette intersaison afin de repartir de zéro, fatigué des problèmes suscités par ses stars. Et Neymar pourrait faire partie des partants. Le technicien allemand aurait évoqué cette possibilité au club indépendamment de la complexité du marché. Ainsi, si une opération serait compliquée, le club catalan, conscient des velléités de Neymar, s'attend à des événements dans les semaines à venir. Le Barça sait par exemple que Coutinho intéresserait le PSG et que des négociations pourraient débuter puisque celles-ci n'ont pas encore eu lieues. Autant d'éléments qui démontrent que si le retour de Neymar au Barça était un doux rêve, celui-ci pourrait devenir réalité.