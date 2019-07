Laurent Boissier, directeur sportif en charge du recrutement du Nîmes Olympique, a démissionné de son poste a annoncé ce mercredi le club nîmois. En poste depuis quatre ans, celui-ci a lui-même annoncé la nouvelle à l'ensemble du vestiaire, mercredi en fin de matinée, à l'issue de l'entraînement. "Cela fait mal, Nîmes est mon club, mais c'est une décision prise en mon âme et conscience", a expliqué Laurent Boissier à la presse, après avoir informé les joueurs.

" J'ai besoin de souffler "

"J'ai consacré ma vie à ce club depuis quatre saisons et aujourd'hui je sens que je n'ai plus trop envie, j'ai besoin de souffler, c'est ma décision", a-t-il poursuivi. "Un directeur sportif tout comme un entraîneur ou un président n'est que de passage dans un club, mais je sais que Nîmes aura encore cette saison une putain d'équipe de guerriers et cela me rend fier".

"Il ne faut pas m'en vouloir, ce n'est pas un abandon, je suis un guerrier, je ne suis pas un tricheur, mais c'est un choix de vie, j'ai besoin de prendre du recul avec le football", a-t-il ajouté, en assurant que Rani Assaf, le président du club, finalisera les dossiers encore en cours : "Je serai toujours là quand il aura besoin de moi".