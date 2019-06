Waldemar Kita reste le seul et unique patron du FC Nantes. Selon Ouest France, le président des Canaris a annoncé qu'il avait décidé de mettre fin au processus de vente du club. Benjamin Leigh Hunt avait formulé une offre de reprise à plus de 100 millions d’euros et trouvé un accord avec les dirigeants nantais. La DNCG devait examiner le dossier ce mardi. Il n'en fut rien. Le rendez-vous a été annulé faute de documents suffisants.

Plus d'infos à suivre...