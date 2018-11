Ligue 1 : le patron de Mediapro ne veut pas revendre les droits (presse)

Le patron du groupe espagnol Mediapro, Jaume Roures, qui a acquis au printemps la majorité des droits de la Ligue 1, assure qu'il n'est pas disposé à les revendre et table sur 4 millions d'abonnés pour être rentable, dans une interview mardi par Le Figaro. "Nous écartons l'idée de sous-licencier une partie de nos droits", a expliqué le patron du groupe qui a créé la surprise en achetant les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 contre près de 800 millions d'euros, au dépens de Canal+ qui les possède actuellement.

"Si nous revendons une partie des droits à Canal+, par exemple, nous appauvririons l'offre de notre propre chaîne et ce n'est pas le but", a ajouté l'homme d'affaires catalan, qui a concédé que le prix de l'abonnement à 25 euros par mois pourrait baisser. "J'ai évoqué le prix de 25 euros par moi pour notre chaîne, ce qui correspond à un simple calcul du prix payé pour les droits et du réservoir de trois millions d'abonnés. Mais si nous parvenons à séduire plus d'abonnés, le prix pourrait baisser", a-t-il expliqué.

Une chaîne 7j/7, 24h/24

Selon les chiffres de Jaume Roures, la chaîne serait à l'équilibre avec 3,5 millions d'abonnés. "Et avec 4 millions, nous serions rentables", a-t-il assuré.

Mediapro a mis la main sur les meilleures affiches du championnat français, au nez et à la barbe de Canal+ qui les retransmettait depuis 1984. La filiale française du groupe espagnol compte proposer une nouvelle chaîne, avec "une programmation ininterrompue sept jours sur sept et 24 heures sur 24".