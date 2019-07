A l'aube de la nouvelle saison de Ligue 1, le Stade Brestois d'Olivier Dall'Oglio a repris l'entraînement ce lundi. Dix-sept joueurs seulement étaient présents à la reprise du club breton, qui doit faire face à un bon nombre de joueurs en fin de contrat non renouvelés, tels Thomas Ayasse, Pierre Magnon ou Baba Traoré.

Parmi les absents sous contrats, le gardien numéro 3 Julien Fabri, pour qui le club cherche une porte de sortie, à l'essai au Mans (L2). D'autres ont vu leur reprise décalée : Gautier Larsonneur (sélection Espoirs), attendu dans une semaine pour le stage au Crouesty (Morbihan), David Kiki (Coupe d'Afrique des Nations avec le Bénin) et Haris Belkebla qui a entamé la préparation à la CAN avec l'Algérie avant d'être exclu de la sélection. Il est attendu cette semaine dans le Finistère.

Objectif maintien

Ces absences ne perturbent pas le nouveau coach, Olivier Dall'Oglio : "Dans le foot moderne, on s'habitue à cela", plaide-t-il. "Le mercato démarre lentement, certains reviennent de sélection, d'autres sont à la CAN. Il y a moins de monde aujourd'hui, c'est forcément compliqué pour le coach, mais ça l'est dans beaucoup de clubs. Il faut s'adapter", a déclaré l'entraîneur brestois.

Il y avait tout de même deux nouveaux pour la première séance. L'ex-Havrais Denys Bain, défenseur central de 25 ans qui s'est engagé pour trois ans, et le latéral Ludovic Baal, de Rennes. Le staff brestois s'est aussi étoffé puisqu'Olivier Dall'Oglio a amené son adjoint, Grégory Peres, un analyste vidéo et un préparateur physique.

Sans surprise, Olivier Dall'Oglio a indiqué que l'objectif de Brest la prochaine saison serait "le maintien".