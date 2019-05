24 heures après, le Paris Saint-Germain réagit. Dimanche, lors des trophées UNFP, Kylian Mbappé a lancé un pavé dans la mare, provoquant la stupéfaction : " Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir mais ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet."

Le PSG s'est laissé un jour avant de répondre - indirectement - à son joueur et d'affirmer qu'il serait toujours parisien la saison prochaine : "Des liens très forts unissent le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé depuis deux ans et l’histoire commune se poursuivra la saison prochaine. Avec une ambition partagée de marquer l’histoire du football européen, l’année des 50 ans du PSG, un moment très attendu pour écrire également tous ensemble une grande page de l’histoire de notre club dans laquelle chaque acteur majeur devra prendre tout sa part, en oeuvrant toujours pour le collectif." Le champion du monde est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023, et est en train de négocier une prolongation. Sa sortie a fait le tour de l'Europe, et a provoqué de nombreuses spéculations, notamment en Espagne sur un éventuel transfert au Real Madrid.