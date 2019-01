Ligue 1 : Le PSG signe un nouveau carton contre le Stade Rennais (4-1)

Face à un Stade Rennais accrocheur, le Paris Saint-Germain a dû batailler pour s'imposer ce dimanche (4-1), dans son antre du Parc des Princes. Malmenés en première période, les hommes de Thomas Tuchel ont dû patienter près d'une heure pour finalement faire exploser la défense adverse et assurer leur succès. Le PSG signe sa quatrième victoire de rang en championnat et assoit un peu plus sa domination sur ses concurrents, avec désormais 13 points d'avance (et deux matches de retard) sur son dauphin lillois. Rennes reste quant à lui 10e.

Le retour aux affaires courantes, après la qualification dans la douleur (surtout pour le pied de Neymar) pour les 8es de finale de la Coupe de France en milieu de semaine, n'a pas été évident pour les Parisiens. Notamment lors d'une première période parfaitement gérée par des Rennais pressants. Pourtant, Edinson Cavani a rapidement ouvert la marque d'une tête à bout-portant, sur un centre d'Angel Di Maria (7e). Mais les Bretons ont égalisé vingt minutes plus tard grâce à la talonnade inspirée d'un M'Baye Niang décisif (1-1, 28e).

Niang, de buteur à tacleur

Héros à ce moment du match, le transfuge de l'AC Milan a ensuite frôlé la sortie de piste suite à son très violent tacle sur la cheville de Thilo Kehrer (33e). Sauvé par l'extrême mansuétude de l'arbitre de la rencontre, Karim Abed, Niang a finalement pu rester sur le terrain. À onze contre onze, son équipe a été capable encore un temps de rivaliser avec son adversaire parisien dans bon nombre de secteurs (52% de duels gagnés à la pause, 50% de possession de balle).

Tout a finalement changé à l'heure de jeu. Averti à deux reprises, sur le tir de Mbappé (56e) et celui de Draxler (58e), Rennes a ensutie explosé, encaissant trois buts en douze minutes. Inscrits par les incontournables Di Maria (60e), Mbappé (66e) et Cavani (71e), ces buts ont définitivement mis le PSG à l'abri et assommé des Bretons incapables de réagir.

Les vingt dernières minutes ont ainsi permis à Thomas Tuchel de faire tourner son effectif, tandis que les Rennais, tête basse, recroquevillés et presque prostrés dans leur moitié de terrain, n'ont plus jamais montré le bout de leur nez, conscients que leurs rêves s'étaient évanouis à l'heure de jeu. Paris s'assure un quatrième succès de rang, toutes compétitions confondues et peut se rassurer sur une chose : même sans Neymar, il sait gagner.