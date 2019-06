En démissionnant en 2013 de son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo avait fait un beau dernier cadeau au club de la capitale : Edinson Cavani. L'arrivée de l'attaquant uruguayen a été la dernière action de l'Italien au sein du club, mais pas n'importe laquelle, puisque six ans après, Cavani est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Selon Sky Italia, l'ancien milieu de terrain est tout proche d'un retour du côté du Camp des Loges. De quoi insuffler une nouvelle dynamique, chose qu'Antero Henrique n'est pas parvenu à faire.

Leonardo - Milan - 2018Getty Images

Le PSG n'a pas chômé depuis le départ de Leonardo, loin de là : cinq Championnats de France, quatre Coupes de France, cinq Coupes de la Ligue. En six ans, le club a imposé sa suprématie sur la Ligue 1, elle n'a presque jamais été remise en cause. Niveau mercato le club de la capitale s'est montré très actif : Neymar, Di Maria, Mbappé, Draxler, pour ne citer qu'eux. Henrique, directeur sportif depuis juin 2017, a pourtant fait quelques erreurs de casting, comme Paredes, et n'a surtout pas su gérer le dossier Rabiot.

Il n'en reste pas moins que sur la scène européenne, les champions de France n'ont pas pris la hauteur qu'ils espéraient prendre avec ces recrutements et sont très loin d'avoir atteint leurs objectifs. Les éliminations précoces en Ligue des champions ont laissé des traces et le club est bien loin d'avoir l'image d'un cador d'Europe. Bref, le problème du PSG ce n'est pas tant ses résultats, et encore que en Ligue des champions c'est surtout son image en Europe.

Neymar, la grande vedette du PSG.Getty Images

Vestiaire et image du club en Europe

Le come-back de Leonardo pourrait remettre quelques pendules à l'heure. Au niveau des vestiaires d'abord. Le Brésilien, lorsqu'il était directeur sportif au PSG, avait su manier les egos des uns et des autres. Pas une mince affaire avec un Zlatan Ibrahimovic. A l'heure où Kylian Mbappé demande plus de responsabilités, et ou Neymar fustige l'attitude de certains jeunes, un médiateur comme Leonardo est loin d'être négligeable.

Niveau mercato, Leonardo n'aurait sûrement jamais laissé certains secteurs du jeu parisien dépourvus de joueurs. A commencer par le poste de numéro 6, que réclame corps et âme Thomas Tuchel depuis son arrivée dans la capitale. L'ancien milieu de terrain, c'est surtout un savoir-faire et un réseau de haut niveau. Marco Verratti qu'il est allé chercher à Pescara, en est l'un des meilleurs exemples.

Nasser El-Khelaïfi, Marco Verratti, Leonardo, 2012AFP

Son recrutement a été presque essentiellement italien. Mais mis à part Javier Pastore, qui n'a jamais montré tout ce qu'on attendait de lui, ou Grégory van der Wiel, difficile d'y trouver de gros flops. Leonardo c'est aussi un argument de poids pour les joueurs, un certain gage de qualité. Demandez à Thiago Silva ou à Ibra. Alors certes, lors de son passage au club entre 2011 et 2013, les impacts de l'action de Leonardo ont été limités sportivement parlant : un seul titre de champion de France, un quart de finale de Ligue des champions (contre Chelsea, 3-1 ; 0-2). Mais surtout, le Sud-Américain était parvenu à créer un groupe et à mettre le PSG sur le bon chemin.

Si le PSG a réussi de gros coups ces dernières années, c'est surtout grâce à sa force de frappe financière. Leonardo pourrait faire venir des noms moins clinquants mais tout aussi efficaces. Chose également non négligeable, le Brésilien est dur en négociation et connaît le marché. Le club de la capitale est considéré par certains clubs comme le "pigeon" de l'Europe et n'hésitent pas à faire gonfler les chiffres quand le PSG rentre dans la danse.

Vidéo - Ronaldo, Hazard, Kroos : Sur le marché, le PSG est le pigeon idéal pour faire gonfler les contrats 02:33

Attention cependant à une chose. Leonardo avait quitté la France en laissant de lui l'image d'un directeur sportif sulfureux qui avait un avis sur tout, en passant par l'arbitrage (on se souvient de sa bousculade avec Alexandre Castro qui lui avait valu une suspension qui avait accéléré sa démission), par le niveau de la Ligue 1 mais aussi par Jean-Michel Aulas. Le Qatar est très soucieux de son image en France, et s'il revient le Brésilien va devoir se tempérer. Un détail, mais qui peut avoir son importance, puisqu'il avait provoqué son départ.