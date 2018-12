Ligue 1 : les matches OM - Bordeaux et Guingamp - Rennes reportés

Les semaines se suivent et se ressemblent sur la planète Ligue 1. Après une 17e journée marquée par le report de six rencontres, la 18e levée connaît également son lot de match décalés en raison des événements : la LFP a annoncé jeudi le report d'OM - Bordeaux puis Guingamp - Rennes. Dans les deux cas, à la demande des préfectures, "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions". Comprenez : police et gendarmerie sont occupées par l'acte 5 du mouvement des "gilets jaunes", attendu ce week-end, alors que le niveau d'alerte "urgence attentat" a été activé mercredi suite à la fusillade qui a endeuillé Strasbourg, mardi soir.

Cela porte le total de matches reportés à cinq. Jeudi, la LFP avait annoncé le report des rencontres Nice - Saint-Etienne, Nantes - Montpellier et Caen - Toulouse. Cette dernière a d'ailleurs été reprogrammée au mardi 18 décembre à 19h30.