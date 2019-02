Ligue 1 - Les pronos de la semaine : Balotelli et le PSG encore à l'honneur ?

Le super prono : Balotelli, le "grantatakan" espéré

Mario Balotelli n'a pas raté ses débuts avec l'OM. Si Lille est venu s'imposer au Vélodrome et enfoncer un peu plus les Olympiens dans la crise, "Super Mario", sorti du banc après avoir débuté comme remplaçant, n'a pas mis longtemps à se mettre les supporters dans la poche. D'un coup de tête il a rapidement fait oublier les décevants Germain et Mitroglou, qui traînaient leur spleen à la pointe de l'attaque marseillaise depuis des mois. L'attaquant grec a d'ailleurs fait ses valises en toute fin de mercato, pour le plus grand plaisir des supporters de l'OM. Même à court de forme, Balotelli a le profil du "grantatakan" tant recherché par Marseille depuis plusieurs mois. Il pourrait être titularisé à Reims et sa présence ne serait pas de trop pour réveiller l'attaque marseillaise. Dans le pire des cas, il pourra toujours apporter sa puissance s'il entre en jeu. Contre l'une des meilleures défenses de l'élite et alors que l'OM devra faire sans Payet et Thauvin, "Super Mario" aura tous les regards braqués sur lui. Et ça, il adore.

Le pari bouillant : pas de vainqueur dans le derby Nîmes - Montpellier

Le match aller avait été à sens unique entre Montpellier et Nîmes : le MHSC l'avait largement emporté (3-0), dans une rencontre marquée par une tentative d'envahissement du terrain par les supporters montpelliérains pour récupérer une bâche volée par leurs rivaux... Cette fois, il n'y aura pas de supporters visiteurs, visés par un arrêté préfectoral. Mais l'ambiance s'annonce toute aussi bouillante dans un stade qui sera à fond derrière les Crocos. Nîmes reste toutefois une équipe inconstante, comme en atteste son bilan sur ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues (4 victoires, 6 défaites). Montpellier, qui sera privé d'Aguilar pour ce match, restait de son côté sur six matches sans succès avant de dominer Caen sans briller la semaine passée (2-0). Entre deux équipes qui ne brillent pas vraiment en ce moment, difficile de dégager un vainqueur...

Le pari serein : le PSG ne tremble pas à Lyon

D'accord, le PSG devra faire sans Neymar. Mais il ne faut pas oublier que les Parisiens ont déjà prouvé qu'ils savaient vivre sans leur star brésilienne, qui n'a pas besoin d'être sur le terrain pour que ses coéquipiers martyrisent leurs adversaires en Ligue 1. Rennes, reparti avec une fessée du Parc des Princes la semaine passée (4-1), peut le confirmer... Surtout, le PSG, renforcé par Paredes durant ce mercato hivernal, a une revanche à prendre contre l'OL, qui l'avait emporté sur sa pelouse la saison passée (2-1). Une première partie de cette revanche a été prise au Parc des Princes il y a quelques mois, avec une démonstration de Mbappé and co (victoire 5-1 du PSG). L'OL reste certes sur 3 victoires consécutives (dont deux face à Amiens), mais est encore loin d'emballer les foules, n'en déplaise à "Pep" Genesio, qui va devoir se creuser la tête tactiquement pour éviter une nouvelle humiliation. Mais Paris semble bien trop fort pour cet OL là.

