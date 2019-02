Ligue 1 - Les pronos de la semaine : Balotelli, Lille et le PSG prêts à enchaîner ?

Le pari pour enflammer le Vélodrome : Balotelli trouve la faille devant Amiens

L'OM va mieux et va tenter de le confirmer à l'occasion de la réception d'Amiens. Pour la première fois depuis novembre, les joueurs de Rudi Garcia ont réussi à enchaîner deux victoires en disposant coup sur coup de Bordeaux (1-0) puis de Dijon (2-1). Ce dernier succès portait le sceau de "Super Mario" : après une première partie de saison complètement ratée à Nice, l'international italien s'est rapidement adapté à sa nouvelle équipe. Contre le DFCO, il a beaucoup râlé (ce qui lui a valu un avertissement), mais aussi beaucoup tenté sa chance (9 tirs, un record pour lui en L1) et a été récompensé par un but. Garcia, encensé par son joueur, fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions en lui associant un joueur en soutien en attaque dans l'axe. Face à Amiens, battu par l'OM à l'aller (1-3) et qui n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, Balotelli et ses coéquipiers vont devoir faire le jeu et vont être confrontés à une équipe sûrement très défensive. "Super Mario" devrait avoir quelques occasions de but à se mettre sous la dent : le Vélodrome n'attend qu'un troisième but sous ses nouvelles couleurs de son "grantatakan" pour s'enflammer.

Notre prono : Mario Balotelli marque contre Amiens @2,00

Le pari mordant : Lille croque Montpellier

Lille ne peut plus se cacher. Avec six points d'avance sur Lyon avant cette 25e journée, les Dogues sont plus que jamais des candidats crédibles dans la course à la Ligue des champions. Les joueurs de Christophe Galthier sont sur une série de cinq victoires consécutives en L1 (13 buts inscrits, 3 encaissés durant cette période) et restent sur un éclatant succès 4 à 0 devant Nice pour leur dernier match à domicile. Ajoutez à cela que Lille est épargné par les blessures ou les suspensions depuis le début de la saison et que Nicolas Pépé continue de marcher sur l'eau (16 buts, 8 passes décisives), et vous comprendrez que tous les voyants sont au vert avant la réception de Montpellier. Une équipe que le LOSC avait dominé à l'aller (0-1) et qui connaît quelques difficultés à confirmer son bon début de saison. Le MHSC n'a gagné qu'un match, toutes compétitions confondues, en 2019, pour deux défaites et quatre nuls. Performant à l'extérieur (3e meilleure équipe), Montpellier va récupérer Florent Mollet pour ce match. Mais cela ne devrait pas être suffisant pour éviter de se faire croquer par les Dogues.

Notre prono : Lille bat Montpellier @1,85

Le pari attendu au tournant : le PSG frustre encore les Verts

Le PSG sera-t-il capable d'enchaîner ? Les Parisiens ont passé haut la main leur test européen en ramenant un joli succès de leur déplacement sur la pelouse de Manchester United en Ligue des champions (0-2). Le tout sans Neymar, Cavani ou encore Meunier. Cinq jours plus tard, ils seront attendus au tournant par des Verts revanchards. Le dernier déplacement du PSG en L1, à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Étienne ne s'était pas très bien passé : Lyon avait mis fin à l'invincibilité des Parisiens (2-1). Un exemple à suivre pour Sainté, qui a profité de son match en retard cette semaine contre Strasbourg pour repartir de l'avant (victoire 2-1) après quatre matches sans succès. Mais les Verts ont-ils les armes pour faire douter des Parisiens qui risquent d'être encore sur leur petit nuage, et enfin battre le PSG à Geoffroy-Guichard, ce qui ne leur est plus arrivé depuis... 2008 ? Neymar et Cavani ne seront toujours pas là, ce qui est une bonne nouvelle pour la 10e défense de l'élite. Sauf que Thomas Tuchel a toutefois déjà prouvé que ce n'était pas vraiment un souci...

Notre prono: le PSG bat Saint-Étienne @1,61

