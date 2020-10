Le coup sûr : spectacle au rendez-vous à Liverpool

Cela fait 10 ans, jour pour jour, qu’Everton n’a pas battu ses voisins du Liverpool FC dans le derby de la Mersey. En 22 matchs toutes compétitions confondues, les Reds en ont gagné 11, pour autant de nuls, depuis le 17 octobre 2010. Mais cela fait bien longtemps que les Toffees ne s’étaient pas présentés avec autant d’espoir pour ce choc. Après quatre journées, les joueurs de Carlo Ancelotti occupent la tête de la Premier League, avec quatre victoires. Surtout, ils ont impressionné dans le jeu, portés par un incroyable James Rodriguez (3 buts) et par le meilleur buteur du championnat, Dominic Calvert-Lewin (6 buts).

es Reds restent quant à eux sur une humiliation infligée par Aston Villa juste avant la trêve internationale (défaite 7-2) et comptent trois points de retard sur leurs rivaux avant ce derby (trois victoires, une défaite). Depuis le début de la saison, les deux équipes font parler la poudre en attaque (12 buts marqués pour Everton, 11 pour Liverpool), mais leurs défenses sont loin d’être tous risques, puisque les Toffees et les Reds ont encaissé au moins un but lors de trois des quatre premières journées. Vu le potentiel offensif et le style de jeu des deux côtés, nous pensons que les défenses risquent de craquer à nouveau samedi à Liverpool. Un triste 0-0, comme la saison passée pour ce derby à Everton, est à oublier ici, on peut s’attendre à voir des buts !

Notre pari - Everton et Liverpool marquent @1,42

Le coup à tenter : Lille en patron

Plus de cinq ans après le dernier derby du Nord, Lille et Lens se retrouvent pour un match qui se jouera à huis clos en raison du couvre-feu annoncé par le gouvernement. Un petit point sépare les Dogues, candidats déclarés au top 5, de surprenants Sang et Or. Promus, les Lensois n’ont plus perdu depuis leur premier match à Nice (2-1), avec notamment des victoires contre le PSG (1-0) ou Saint-Etienne (2-0). Ils seront toutefois fortement amoindris pour ce match en raison des suspensions (Medina) ou des blessures (Ganago, Sylla, Michelin, Fofana). Toujours invaincu (4 victoires, 2 nuls), le LOSC se distingue notamment par la solidité de sa défense, qui n’a encaissé que deux petits buts en six matchs.

Sur ses 10 derniers matchs à domicile, Lille n’a perdu que deux fois, la saison passée, contre le PSG et l’OM, pour sept victoires et un nul. Déjà forts de cette série et de cette assise défensive, les Dogues pourront compter de plus sur un groupe au complet, épargné par les blessures ou les suspensions. La marge de progression des Lillois nous semble plus importante également, à l’image du duo David - Yilmaz, toujours en rodage en attaque (le Canadien n’a pas encore marqué). Même chose pour la profondeur de l’effectif, qui a permis à Lille de faire la différence à plusieurs reprises en deuxième mi-temps cette saison. Autant d’éléments qui, malgré la fougue lensoise affichée cette saison, font pencher la balance en faveur du LOSC à nos yeux.

Notre pari - Lille gagne et Lens ne marque pas @2,70

Le gros coup : l’OM fait du surplace

On pensait l’OM lancé après deux victoires initiales contre Brest (2-3) et surtout à Paris (0-1). Mais depuis, les Marseillais font du surplace et n’ont pris que trois petits points en quatre matchs. Ils n’ont toujours pas gagné au Vélodrome cette saison (deux nuls, une défaite), où ils restent sur cinq matchs sans succès si on remonte à la saison passée. Reste à espérer que les recrues estivales (Cuisance, Luis Henrique), qui pourraient avoir leur chance samedi, se montreront vite au niveau pour un choc que manquera Payet, suspendu après son expulsion à Lyon (1-1). Car en face, Bordeaux a repris confiance en s’imposant largement devant Dijon lors de son dernier match (3-0).

De là à parler de matchs référence pour une équipe qui n’a marqué que six buts cette saison (pour deux encaissés), il y a un pas difficile à franchir, tant les Girondins déçoivent depuis des mois. Et ce n’est pas l’arrivée de Ben Arfa, unique recrue estivale, déjà dans le groupe pour ce match, qui changera la donne pour l'instant, sa forme physique étant une inconnue. A la recherche d’une victoire au Vélodrome depuis 2008, cette équipe de Bordeaux nous semble trop juste pour espérer mettre fin à cette mauvaise série. Mais en face, l’OM ne va pas beaucoup mieux. Un match nul semble se dessiner ici entre deux équipes en manque de confiance...

